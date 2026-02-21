Ljekari joj se bore za život: Žena sa metkom u glavi nađena u stanu

U jednom stanu u opštini Palilula u Beogradu juče je pronađena žena (62) u besvjesnom stanju sa teškom povredom glave nanijetom vatrenim oružjem.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je žena pokušala da oduzme sebi život.

Na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

– Zatečena je bez svijesti, sa teškom povredom glave. Hitna pomoć je reagovala u najkraćem roku i prevezla je u Urgentni centar – navodi izvor upoznat sa slučajem.

Metak ostao u glavi, ljekari joj se bore za život

Nezvanično, žena je primljena u izuzetno teškom stanju, piše Blic.

Metak je, prema prvim informacijama, ostao u glavi, a ljekari joj se od juče bore za život.

– Povrede su životno ugrožavajuće. Pacijentkinja je pod stalnim nadzorom ljekara i preduzimaju sve mjere kako bi je održali u životu – kaže izvor.