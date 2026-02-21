Jovici majka Božurka platila Albanku pa se gorko pokajala

Ugovoreni brakovi između pripadnika različitih nacija, čak i onih među kojima su postojali sukobi, nerijetko mogu da budu uspješni i dugotrajni.

U Srbiji posebno pažnju privlače brakovi između Srba i Albanaca, a kako bi obje strane bile sigurne da neće biti prevarene, angažovanje provodadžije postalo je prilično uobičajena praksa.

Ipak, porodica Kričak iz sela Žunja kod Brusa nije imala sreće. Pored toga što se Jovici Kričaku nije ostvarila želja da pronađe suprugu, naišli su i na lažnog provodadžiju.

- Rijetko koja bi došla, kako koja godina sve teže. Neće nijedna u selo. Kako čuju selo Žunje, tako se sve začude i pitaju gdje je to. Pa nismo na sjevernom polu - rekla je majka Božurka za Jutjub kanal "Kamerom po Srbiji".

Ona je ispričala da su razmišljali i o braku s Albankama, ali se priča završila tako da su ostali i bez snajke i bez para.

Prevara provodadžije

Porodica se najprije upoznala s jednom Albankom, koja je čak i boravila kod njih u kući. Iako je djevojka bila poštena i stigla sa svojom porodicom, otvoreno je priznala da nije spremna za život na selu.

Nakon toga, odlučili su da se obrate provodadžiji za pomoć. Međutim, ispostavilo se da ih je upravo on uveo u prevaru.

- Mi smo išli preko ljudi koji to rade, pare nisu problem, ali ja sam takva da vjerujem čovjeku - priča Božurka i dodaje da je provodadžija imao samo priču, ali ne i iskrenu namjeru da pomogne.

- On je to sve, izgleda, radio iz interesa. Djevojka iz Albanije je, kako stoje stvari, imala dogovor sa provodadžijom iz Srbije. Vjerovatno su podijelili pare.

Za razliku od prve, druga djevojka se od početka ponašala sumnjivo.

- Kod druge djevojke vidjelo se da to nije to. Ona nije silazila sa telefona, stalno je sa nekim pričala. A na dan kad je otišla, iščupala je kabl za telefon. Vidjela sam ja da je bilo nešto sumnjivo, neka kola stalno su se navraćala tog dana. Ma rekoh, ovo nisu čista posla. I samo što pomislih nešto tako, eto nje sa torbom, bježi - objašnjava Božurka trenutak kada je shvatila da su prevareni i od Srbina i od Albanke.

Jovica je ostao bez supruge, Božurka bez para, a provodadžija se poslije svega nije javljao. Ipak, porodica Kričak i dalje se nada da će Jovica, koji, kako kažu, "odlično plete, bolje od svake žene", jednog dana pronaći svoju pravu srodnu dušu.

(Kurir)