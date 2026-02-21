Logo
Large banner

Jovici majka Božurka platila Albanku pa se gorko pokajala

Izvor:

Kurir

21.02.2026

16:33

Komentari:

0
Јовици мајка Божурка платила Албанку па се горко покајала
Foto: Printscreen/X

Ugovoreni brakovi između pripadnika različitih nacija, čak i onih među kojima su postojali sukobi, nerijetko mogu da budu uspješni i dugotrajni.

U Srbiji posebno pažnju privlače brakovi između Srba i Albanaca, a kako bi obje strane bile sigurne da neće biti prevarene, angažovanje provodadžije postalo je prilično uobičajena praksa.

Ipak, porodica Kričak iz sela Žunja kod Brusa nije imala sreće. Pored toga što se Jovici Kričaku nije ostvarila želja da pronađe suprugu, naišli su i na lažnog provodadžiju.

Конаковић

BiH

Konakovića na demonstracijama prozvali "Dinokio"

- Rijetko koja bi došla, kako koja godina sve teže. Neće nijedna u selo. Kako čuju selo Žunje, tako se sve začude i pitaju gdje je to. Pa nismo na sjevernom polu - rekla je majka Božurka za Jutjub kanal "Kamerom po Srbiji".

Ona je ispričala da su razmišljali i o braku s Albankama, ali se priča završila tako da su ostali i bez snajke i bez para.

Prevara provodadžije

Porodica se najprije upoznala s jednom Albankom, koja je čak i boravila kod njih u kući. Iako je djevojka bila poštena i stigla sa svojom porodicom, otvoreno je priznala da nije spremna za život na selu.

Nakon toga, odlučili su da se obrate provodadžiji za pomoć. Međutim, ispostavilo se da ih je upravo on uveo u prevaru.

- Mi smo išli preko ljudi koji to rade, pare nisu problem, ali ja sam takva da vjerujem čovjeku - priča Božurka i dodaje da je provodadžija imao samo priču, ali ne i iskrenu namjeru da pomogne.

Ana Nikolic

Scena

Koliko će Anu Nikolić koštati život u hotelu?

- On je to sve, izgleda, radio iz interesa. Djevojka iz Albanije je, kako stoje stvari, imala dogovor sa provodadžijom iz Srbije. Vjerovatno su podijelili pare.

Za razliku od prve, druga djevojka se od početka ponašala sumnjivo.

- Kod druge djevojke vidjelo se da to nije to. Ona nije silazila sa telefona, stalno je sa nekim pričala. A na dan kad je otišla, iščupala je kabl za telefon. Vidjela sam ja da je bilo nešto sumnjivo, neka kola stalno su se navraćala tog dana. Ma rekoh, ovo nisu čista posla. I samo što pomislih nešto tako, eto nje sa torbom, bježi - objašnjava Božurka trenutak kada je shvatila da su prevareni i od Srbina i od Albanke.

Jovica je ostao bez supruge, Božurka bez para, a provodadžija se poslije svega nije javljao. Ipak, porodica Kričak i dalje se nada da će Jovica, koji, kako kažu, "odlično plete, bolje od svake žene", jednog dana pronaći svoju pravu srodnu dušu.

(Kurir)

Podijeli:

Tag :

Brak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Svađa partneri

Ljubav i seks

Razvodi sve češći: Brak nekada bio svetinja, danas lični izbor

3 d

1
Џесика Алба и Кеш Ворен се званично развели: Мораће да му исплати милионе

Scena

Džesika Alba i Keš Voren se zvanično razveli: Moraće da mu isplati milione

6 d

1
Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Prepoznajte signale i otkrijte da li vam je veza u krizi

1 sedm

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

"Dvoje djece i 19 godina sa njim": Ispovijest žene koja tvrdi da je u braku s partnerom Milice Todorović

2 sedm

0

Više iz rubrike

Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Srbija

Izboli mladića (27) nožem, trojica u bjekstvu, policija pokrenula potragu

8 h

0
Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Srbija

Ministarstvo preporučuje: Građani Srbije da napuste Iran

10 h

0
Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

Srbija

Produžena licenca NIS-u za rad do 20. marta

23 h

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Srbija

Ništa im nije sveto: Obijena crkva u Dobrotinu kod Lipljana

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

18

22

Rat je sve bliže? Iran poslao jasnu poruku

18

13

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

18

07

Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

17

56

Boris Džonson: Trebali bismo odmah poslati vojsku u Ukrajinu. Zašto ne?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner