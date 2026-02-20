Logo
Large banner

Ništa im nije sveto: Obijena crkva u Dobrotinu kod Lipljana

Izvor:

SRNA

20.02.2026

14:02

Komentari:

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана
Foto: ATV

Razbojnici su obili crkvu Svetog Dimitrija u Dobrotinu kod Lipljana i iz hrama ukrali kutiju sa novcem od priloga vjernika, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Iz Kancelarije su naveli da je pljačka izvršena protekle noći tako što su provalnici razvalili ulazna vrata crkve, a potom ukrali novac.

"Ovo je već drugi napad na ovu svetinju u poslednjih nekoliko godina, a pre tri godine obijena je i kancelarija parohije dobrotinske", istaknuto je u saopštenju.

Iz Kancelarije su ukazali da su napadi na centralnom Kosovu i Metohiji sve učestaliji, o čemu svjedoči ispisivanje grafita "UČK" na domu zdravlja i vrtiću u Dobrotinu, kao i skrnavljenje groba Ivice Talića u Skulanevu kod Lipljana, sa kojeg je odnesena srpska trobojka.

baja mali knindza

Scena

Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

"Ovakvi napadi na Srbe, imovinu Srpske pravoslavne crkve /SPC/, kao i skrnavljenje srpskih grobova posledica su ekstremističke i antisrpske politike Prištine, kao i politike nekažnjavanja izgrednika koji po pravilu prolaze bez ikakvih sankcija za svoja zlodela", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahtijeva odlučnije i konkretno reagovanje međunarodnih predstavnika na sve učestalije napade na centralnom Kosovu i Metohiju i kažnjavanje ekstremista, ističući da se samo tako može stati na put ovakvim etnički motivisanim incidentima kojih je od dolaska Aljbina Kurtija na vlast više od 730.

"Ističemo da je samo za poslednjih godinu dana zabeleženo 26 napada čije su mete bili srpski vernici, groblja i objekti SPC, a da ovakvi napadi nikad nisu rešeni", poručili su iz Kancelaije za Kosovo i Metohiju.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

Srpska pravoslavna crkva

vandalizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Scena

Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

1 h

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Hronika

Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio kolika bi mogla da bude prosječna plata do kraja godine

1 h

2
Даниел

Zanimljivosti

Bolesnije ne može: Djevojka skuvala supu od sopstvenih rebara

1 h

0

Više iz rubrike

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Srbija

Kombijem prevozio djecu, pa napravio 11 prekršaja

2 h

0
Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Srbija

Prevaranti koriste djecu da bi došli do para: Sve počinje sa jednom porukom

3 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Objavljene nove cijene goriva

4 h

0
Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

Srbija

Letjelo je sve: Čedomir Jovanović otkrio detalje tuče

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner