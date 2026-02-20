Ništa im nije sveto: Obijena crkva u Dobrotinu kod Lipljana

Razbojnici su obili crkvu Svetog Dimitrija u Dobrotinu kod Lipljana i iz hrama ukrali kutiju sa novcem od priloga vjernika, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Iz Kancelarije su naveli da je pljačka izvršena protekle noći tako što su provalnici razvalili ulazna vrata crkve, a potom ukrali novac.

"Ovo je već drugi napad na ovu svetinju u poslednjih nekoliko godina, a pre tri godine obijena je i kancelarija parohije dobrotinske", istaknuto je u saopštenju.

Iz Kancelarije su ukazali da su napadi na centralnom Kosovu i Metohiji sve učestaliji, o čemu svjedoči ispisivanje grafita "UČK" na domu zdravlja i vrtiću u Dobrotinu, kao i skrnavljenje groba Ivice Talića u Skulanevu kod Lipljana, sa kojeg je odnesena srpska trobojka.

Scena Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

"Ovakvi napadi na Srbe, imovinu Srpske pravoslavne crkve /SPC/, kao i skrnavljenje srpskih grobova posledica su ekstremističke i antisrpske politike Prištine, kao i politike nekažnjavanja izgrednika koji po pravilu prolaze bez ikakvih sankcija za svoja zlodela", navodi se u saopštenju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahtijeva odlučnije i konkretno reagovanje međunarodnih predstavnika na sve učestalije napade na centralnom Kosovu i Metohiju i kažnjavanje ekstremista, ističući da se samo tako može stati na put ovakvim etnički motivisanim incidentima kojih je od dolaska Aljbina Kurtija na vlast više od 730.

"Ističemo da je samo za poslednjih godinu dana zabeleženo 26 napada čije su mete bili srpski vernici, groblja i objekti SPC, a da ovakvi napadi nikad nisu rešeni", poručili su iz Kancelaije za Kosovo i Metohiju.