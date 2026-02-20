Objavljene nove cijene goriva

Objavljene su najnovije cijene goriva u Srbiji koje će važiti do 27. februara 2027. Prema novom cjenovniku maksimalna maloprodajna cijena evrodizela na benzinskim pumpama biće 198 dinara za litar, a benzina 179 dinara.

U poređenju sa prethodnom nedjeljom evrodizel je skuplji dva dinara, pa košta 198, a benzin 179 što znači da će naredne nedjelje obje vrste goriva biti skuplje za po dva dinara.

Ekonomija BiH dobija još jedan auto-put: Ovo je trasa

Ove cijene naftnih derivata važiće narednih sedam dana, tačnije do narednog petka 27. februara 2026. godine.

Podsjetimo, Vlada Srbije produžila je 24. januara Uredbu o ograničenju cijena derivata nafte, koja će važiti još 60 dana. U uredbi je navedeno da se najviša maloprodajna cijena sa porezom na dodatu vrijednost utvrđuje za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosječne veleprodajne cijene tih derivata na teritoriji Srbije, uvećane za 20 dinara po litru.

Hronika Zakazano novo suđenje Aleksandru Džombiću

Za evrodizel namijenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, najviša maloprodajna cijena sa porezom na dodatu vrijednost utvrđuje se u iznosu od 179 dinara po litru.