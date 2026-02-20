Logo
Ovo je pjevačica čiji sin je snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

ATV

20.02.2026

09:36

1
Веса Лума
Foto: Instagram

Dječak koji je 2023. godine u supermarketu stajao i govorio kako je "Srbija najomraženija država na svijetu", sin je pjevačice iz Prištine.

Ona se zove Vesa Luma, ima 39 godina, i popularna je među Albancima.

Ona je 2012. izabrana za člana žirija u albanskom "Iks Faktoru", a učestvovala je i u "Plesu sa zvijezdama".

srbija zastava

Srbija

Ko ovo uči djecu: Mališan snimljen kako širi mržnju protiv Srbije

Pored muzičke karijere, Luma je imala i karijeru u televizijskoj industriji, pa je nekoliko godina bila TV voditeljka i producirala je sopstvenu TV emisiju na Kosovu.

Godine 2023, izabrana je da se takmiči na Festivalu u Kraljevstvu 62, zajedno sa Big Bastom, sa pjesmom "Mbinatyrale", a bila je dio i albanskog žirija na Dječijoj pjesmi Evrovizije 2024.

Podsjetimo, snimak dječaka privukao je pažnju i izazvao bijes na društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali i odakle dolazi dječak i kako je tako rano stekao mržnju prema Srbiji.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Zlostavljala dječake u školi: Evo koliko je robije dobila

Originalni snimak je objavljen 2023. godine na TikTok profilu GazetaDemos, nezavisnog medijskog projekta sa teritorije Kosova i Metohije.

"Sin pjevačice Vese Lume poziva na bojkot srpskih proizvoda", piše preko snimka na kome dječak izgova da "nikako ne treba da se kupuju srpski proizvodi".

Dok šeta kroz prodavnicu, dječak nailazi na popularne keksiće - noblice. Tu se zaustavlja i izgovara: "Ovo nikada nemoj da kupiš".

"Nikad, nikad nemoj da kupiš ovo. Ovo je iz Srbije. Niko ne voli Srbiju. Srbija je najomraženija država na svijetu", rekao je dječak, uz gestikulaciju glavom koja je dodatno pojačala njegovu poruku, podsjeća "Telegraf".

Vesa Luma

Srbija

mržnja

