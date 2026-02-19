Drama u Leskovcu: Nestala dva muškarca, policija na nogama

Danas su iz okoline Leskovca nestala dvojica muškaraca starosti 38 i 47, saznaje "Rešetka". Njihove nestanke prijavile su porodice nakon što se nisu javljali na telefon od sinoć, srijede 18. februara.

U PU Leskovcu je za pomenuti portal potvrđeno da je potraga u toku. Situaciju otežava nepristupačan trener kod sela Crcavac gdje su nestali muškarci prethodnih dana boravili u vikendici.

Pojavile su se informacije da se na jezeru Barje prevrnuo čamac i da su se utopile dvije osobe. Policija je te informacije demantovala.

"Ta opcija je sada isključena", rekli su iz PU Leskovac.

Potraga je u toku. U njoj učestvuju pripadnici policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica.

(Mondo)