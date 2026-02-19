Logo
Drama u Leskovcu: Nestala dva muškarca, policija na nogama

19.02.2026

22:22

Komentari:

0
Драма у Лесковцу: Нестала два мушкарца, полиција на ногама

Danas su iz okoline Leskovca nestala dvojica muškaraca starosti 38 i 47, saznaje "Rešetka". Njihove nestanke prijavile su porodice nakon što se nisu javljali na telefon od sinoć, srijede 18. februara.

U PU Leskovcu je za pomenuti portal potvrđeno da je potraga u toku. Situaciju otežava nepristupačan trener kod sela Crcavac gdje su nestali muškarci prethodnih dana boravili u vikendici.

Pojavile su se informacije da se na jezeru Barje prevrnuo čamac i da su se utopile dvije osobe. Policija je te informacije demantovala.

policija crna gora

Region

Teška saobraćajna nesreća na putu Podgorica - Cetinje, ima mrtvih

"Ta opcija je sada isključena", rekli su iz PU Leskovac.

Potraga je u toku. U njoj učestvuju pripadnici policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica.

(Mondo)

