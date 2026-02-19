Logo
Large banner

Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

Izvor:

Agencije

19.02.2026

22:07

Komentari:

0
Израел је напао: Полетјели борбени авиони
Foto: Tanjug / AP

Izraelski borbeni avioni bombardovali su baze za obuku i podzemne objekte Hezbolaha u planinskom području na granici sa Sirijom na istoku Libana, objavio je novinski portal "Libanon 24".

Očevici su prijavili snažne eksplozije u blizini sela Al-Nabi Šajt.

Ranije su izraelske trupe otvorile vatru iz tenkovskih topova na naselja Aitarun i Jarun na jugu Libana.

Nije bilo informacija o žrtvama ili šteti.

Podijeli:

Tagovi :

Hezbolah

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

УСС Абрахам Линколн носач авиона

Svijet

Stiglo uputstvo: Spremite se za rat

1 d

0
Стигло упозорење: Рат може почети у наредним данима

Svijet

Stiglo upozorenje: Rat može početi u narednim danima

1 d

0
Амбасадор Израела у БиХ упозорила власти БиХ због нацистичких поздрава на Томпсоновом концерту

BiH

Ambasador Izraela u BiH upozorila vlasti BiH zbog nacističkih pozdrava na Tompsonovom koncertu

3 d

0
Нетанијаху потписао - Израел у Одбору за мир у Гази

Svijet

Netanijahu potpisao - Izrael u Odboru za mir u Gazi

1 sedm

0

Više iz rubrike

Брутално: Талибани донијели закон - мушкарци могу тући жене и дјецу, све док нема прелома

Svijet

Brutalno: Talibani donijeli zakon - muškarci mogu tući žene i djecu, sve dok nema preloma

2 h

0
Принц Ендру

Svijet

Bivši princ Endru pušten iz pritvora

3 h

0
Трамп: Рат је готов, предајте оружје

Svijet

Tramp: Rat je gotov, predajte oružje

3 h

0
"Више од 70 милиона тона рушевина": Детаљан план за обнову Појаса Газе

Svijet

"Više od 70 miliona tona ruševina": Detaljan plan za obnovu Pojasa Gaze

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Centralne vijesti, 19.02.2026.

23

00

Zvezda pobijedila Lil i „otvorila vrata“ osmine finala Lige Evrope!

22

48

Gligorić ponovo predsjednik OO SNSD Čelinac

22

46

Penjaroja: Moramo bolje ako hoćemo trofej

22

31

Izdato upozorenje: "Napustite Iran"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner