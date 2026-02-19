Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

Izvor:
Agencije
19.02.2026
22:07
Komentari:0
Izraelski borbeni avioni bombardovali su baze za obuku i podzemne objekte Hezbolaha u planinskom području na granici sa Sirijom na istoku Libana, objavio je novinski portal "Libanon 24".
Očevici su prijavili snažne eksplozije u blizini sela Al-Nabi Šajt.
Ranije su izraelske trupe otvorile vatru iz tenkovskih topova na naselja Aitarun i Jarun na jugu Libana.
Nije bilo informacija o žrtvama ili šteti.
#breaking🚨🚨— talha nizamani (@talha_baloch111) February 19, 2026
Reports suggests that after long #Hezbollah seems to be firing at #israel once again#IranMassacre #gaza #Lebanon #INDvsPAK #PakVsInd #israel pic.twitter.com/d5D5N1sff2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu