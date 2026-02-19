Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

Izraelski borbeni avioni bombardovali su baze za obuku i podzemne objekte Hezbolaha u planinskom području na granici sa Sirijom na istoku Libana, objavio je novinski portal "Libanon 24".

Očevici su prijavili snažne eksplozije u blizini sela Al-Nabi Šajt.

Ranije su izraelske trupe otvorile vatru iz tenkovskih topova na naselja Aitarun i Jarun na jugu Libana.

Nije bilo informacija o žrtvama ili šteti.