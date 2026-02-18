Stiglo upozorenje: Rat može početi u narednim danima

Bivši šef izraelske vojne obavještajne službe Amos Jadlin rekao je da bi vojni sukob između Sjedinjenih Država i Irana mogao da počne u narednim danima, čak i dok se diplomatski napori nastavljaju.

"Prošle nedjelje sam sebi dozvolio da letim na Minhensku bezbjednosnu konferenciju. Dva puta bih razmislio prije nego što bih ovog vikenda letio (u inostranstvo iz Izraela)", rekao je Jadlin za Kanal 12 i dodao:

"Mnogo smo bliži nego što smo bili ranije, ali podsjećam vas – supersila ne ide u rat za nekoliko dana. Postoji diplomatski put koji mora biti iscrpljen", naveo je.

Jadlin, koji sada vodi konsultantsku kuću za nacionalnu bezbjednost, rekao je i da je izjava da su "sve opcije na stolu" potkrijepljena vjerodostojnom vojnom prijetnjom, ukazujući na američke pripreme kod iranske obale i u nebu.

"Mnogi se protive napadu. Pentagon nije jasan šta želi da postigne njime. Predsjednik je veoma odlučan. Izjava da su sve opcije na stolu zasnovana je na vjerodostojnoj vojnoj prijetnji, koja dolazi uporedo sa pripremama kod obale Irana i u nebu", kaže Jadlin.

Juče, dok su američki i iranski pregovarači vodili razgovore po drugi put, podaci o praćenju letova iz otvorenih izvora pokazali su da je američka vojska premjestila desetine borbenih aviona ka Bliskom istoku u jednom danu.

Među avionima su bili mlaznjaci F-22, F-35 i F-16. U pokretu je primijećeno i nekoliko punjača goriva, prema nalozima na društvenim mrežama posvećenim praćenju vojnih letova.