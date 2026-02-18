Logo
Large banner

Sijarto: Lažne izjave da Ukrajina brani Evropu

Izvor:

SRNA

18.02.2026

09:22

Komentari:

0
Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу
Foto: ATV

Mađarska smatra lažnim izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i evropskih lidera da Ukrajina, navodno, brani Evropu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je u intervjuu za "Si-En-En turk" naglasio da ukrajinski sukob nije rat koji vodi Evropa.

Саобраћајна несрећа на ауто-путу

Hronika

Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom

- Stoga smatram da su izjave ukrajinskih i evropskih lidera da Ukrajina, navodno, štiti Evropu velika laž - rekao je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Mađarska

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

Zdravlje

Opasna groznica koju prenose komarci se širi Evropom: Ovo su simptomi

3 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Naložena obdukcija tijela radnika stradalog na gradilištu u Prijedoru

3 h

0
Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Scena

Poznati jutjuber doživio tešku nesreću: Slupao BMW od 200.000 evra

3 h

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Tenis

Novak se vraća u "teniski raj"

3 h

0

Više iz rubrike

Виткоф: Значајан напредак у преговорима

Svijet

Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

4 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

4 h

0
Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

Svijet

Ostavio djevojku da se smrzne nasmrt na najvišoj planini u Austriji: Cure šokantni detalji

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner