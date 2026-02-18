Sijarto: Lažne izjave da Ukrajina brani Evropu

Mađarska smatra lažnim izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i evropskih lidera da Ukrajina, navodno, brani Evropu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je u intervjuu za "Si-En-En turk" naglasio da ukrajinski sukob nije rat koji vodi Evropa.

- Stoga smatram da su izjave ukrajinskih i evropskih lidera da Ukrajina, navodno, štiti Evropu velika laž - rekao je Sijarto.