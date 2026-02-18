Sijarto: Lažne izjave da Ukrajina brani Evropu

Izvor:
SRNA
18.02.2026
09:22
Komentari:0
Mađarska smatra lažnim izjave ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i evropskih lidera da Ukrajina, navodno, brani Evropu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
On je u intervjuu za "Si-En-En turk" naglasio da ukrajinski sukob nije rat koji vodi Evropa.
Hronika
Dvije nesreće na auto-putu: Saobraćaj se odvija jednom trakom
- Stoga smatram da su izjave ukrajinskih i evropskih lidera da Ukrajina, navodno, štiti Evropu velika laž - rekao je Sijarto.
Najnovije
Najčitanije
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Trenutno na programu