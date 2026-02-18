Logo
Large banner

Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

Izvor:

SRNA

18.02.2026

08:46

Komentari:

0
Виткоф: Значајан напредак у преговорима
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiven Vitkof ocijenio je da je ostvaren značajan napredak u novom krugu trilateralnih pregovora sa Rusijom i Ukrajinom o pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu.

On je na "Iksu" napisao da su se strane saglasile da nastave put ka postizanju mirovnog sporazuma.

vjestacka inteligencija

Nauka i tehnologija

Stručnjaci predviđaju šokantan preokret: AI kao nova vrsta na Zemlji?

Trilateralni pregovori u Ženevi počeli su juče, a neimenovani izvor rekao je za RIA Novosti da je nastavak planiran danas od 9.00 časova.

Podijeli:

Tagovi :

Stiv Vitkof

pregovori

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стручњаци предвиђају шокантан преокрет: АИ као нова врста на Земљи?

Nauka i tehnologija

Stručnjaci predviđaju šokantan preokret: AI kao nova vrsta na Zemlji?

4 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

4 h

0
Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

Društvo

Sunčani periodi, uz prolazno naoblačenje i padavine

4 h

0

Više iz rubrike

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Međunarodne organizacije godinama paralizovane

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Zapadnjaci, sjetite se...

4 h

0
Оставио дјевојку да се смрзне насмрт на највишој планини у Аустрији: Цуре шокантни детаљи

Svijet

Ostavio djevojku da se smrzne nasmrt na najvišoj planini u Austriji: Cure šokantni detalji

4 h

0
Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Svijet

Zatvorenik pobjegao drugi put za nedjelju dana: Policija moli za pomoć

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Umivanje toplom ili hladnom vodom - šta je bolje za blistavu kožu?

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner