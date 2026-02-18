Vitkof: Značajan napredak u pregovorima

Specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiven Vitkof ocijenio je da je ostvaren značajan napredak u novom krugu trilateralnih pregovora sa Rusijom i Ukrajinom o pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu.

On je na "Iksu" napisao da su se strane saglasile da nastave put ka postizanju mirovnog sporazuma.

Trilateralni pregovori u Ženevi počeli su juče, a neimenovani izvor rekao je za RIA Novosti da je nastavak planiran danas od 9.00 časova.