Stručnjaci predviđaju šokantan preokret: AI kao nova vrsta na Zemlji?

Vodeći svjetski stručnjaci vjeruju da bi 2030. godina mogla ostati upamćena kao trenutak kada je vještačka inteligencija (AI) prestala da bude običan alat.

Prema njihovim procjenama, AI bi tada mogao biti posmatran kao nova „vrsta“ na našoj planeti – sa uticajem koji bi mogao temeljno redefinisati ljudsko društvo.

Nova vrsta sa „ljudskim pravima“?

Profesor Bendžamin Rosman sa Univerziteta Vitvatersrand iznio je tvrdnju da AI više neće biti samo „neživi predmet“ poput pametnog telefona. On smatra da bi do 2030. godine vještačka inteligencija mogla postati entitet sa određenim pravima, slično kao što ih ima savremeni čovjek (Homo sapiens).

Takav razvoj događaja značio bi da AI prestaje biti puki digitalni asistent i dobija sposobnost da direktno d‌jeluje u stvarnom svijetu – od upravljanja sistemima do donošenja kompleksnih odluka. To pred čovječanstvo postavlja ogroman izazov zajedničkog suživota sa naprednim mašinama.

Digitalni kolonijalizam i prijetnja demokratiji

Istraživanje sprovedeno među osam globalnih eksperata pokazalo je duboku zabrinutost za budućnost slobode i političkih sistema.

Ugrožena demokratija: Pet od osam stručnjaka strahuje da bi algoritmi i deepfake tehnologije mogli urušiti povjerenje u informacije.

Gubitak suvereniteta: Šest stručnjaka upozorava na „digitalni kolonijalizam“, scenario u kojem velike tehnološke kompanije ili moćne države kontrolišu slabije nacije putem AI sistema.

Sukob ciljeva: Profesor Stjuart Rasel sa Univerziteta Berkli upozorava na mogućnost da AI, ukoliko njegovi ciljevi ne budu usklađeni sa ljudskim, isključi ljude iz ključnih procesa odlučivanja – scenario koji podsjeća na naučnofantastične filmove.

Obrazovanje: Važnija su pitanja od odgovora

U svijetu u kojem AI može ponuditi gotov odgovor za nekoliko sekundi, klasično učenje napamet gubi smisao. Stručnjaci su saglasni da će najvažnija vještina budućnosti biti kritičko razmišljanje i sposobnost postavljanja pravih pitanja.

Budućnost će pripadati onima koji znaju provjeriti informaciju, razumjeti način rada algoritama i upravljati tehnologijom – umjesto da joj se slijepo pokoravaju.

Utopija ili pucanje balona?

Dok jedni predviđaju eru prosperiteta i tehnološkog napretka, drugi upozoravaju na mogućnost „pucanja AI balona“ i masovnog razočaranja ako očekivanja budu nerealna.

Bez obzira na to koji scenario prevagne, 2030. godina bi mogla predstavljati prelomnu tačku u odnosu čovjeka i mašine – trenutak kada će se jasno vid‌jeti da li je AI ostao alat ili je postao nova sila na Zemlji, prenosi Telegraf.