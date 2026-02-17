Danas pomračenje Sunca, prvo u ovoj godini i vidljivo samo na južnoj hemisferi

Izvor:
Sputnik Srbija
17.02.2026
17:10
Komentari:0
Prvo pomračenje Sunca u ovoj godini dogodilo se danas između 13 i 14 časova po srednjeevropskom vremenu i bilo je vidljivo samo za oko dva odsto svjetske populacije, uglavnom na Antarktiku, dijelovima Afrike i Južne Amerike, saopštili su astronomi.
Takozvano prstenasto pomračenje Sunca dešava se kada Mjesec prođe između Zemlje i Sunca, ali je previše udaljen u svojoj orbiti da bi u potpunosti zasenio Sunce, što stvara karakterističan "vatreni prsten" oko tamne siluete Mjeseca.
Najbolje se vidjelo na Antarktivu, a djelimično u Južnoj Africi, Argentini, Čileu, Madagaskaru, Mauricijusu i drugim dijelovima južne Afrike.
Poslije prstenastog pomračenja Sunca, za dvije nedjelje će se dogoditi i pomračenje Mjeseca. Pomračenje Mjeseca će biti vidljivo iz Sjeverne i Južne Amerike, djelova Azije, Australije i Novog Zelanda.
