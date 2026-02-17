Španija na korak od zabrane društvenih mreža mladima

Premijer Pedro Sančez saopštio je da država mora odlučno reagovati kako bi zaštitila prava, bezbjednost i dostojanstvo maloljetnika, dok pomenute kompanije za sada nisu dale zvaničan odgovor na optužbe.

Ova istraga dolazi u trenutku kada evropski regulatori pojačavaju nadzor nad velikim tehnološkim kompanijama, optužujući ih za niz problema od narušavanja tržišne konkurencije do svjesnog dizajna funkcija koje podstiču zavisnost korisnika. Sančez je upozorio da digitalne platforme mogu ozbiljno ugroziti mentalno zdravlje djece i poručio da „nekažnjivost tehnoloških giganata mora prestati“. Tužilaštvo će ispitati da li je došlo do kršenja zakona kroz kreiranje ili distribuciju ilegalnog sadržaja uz pomoć vještačke inteligencije.

Španija nije jedina država koja istražuje sporni sadržaj povezan sa AI četbotom Grok kompanije xAI, koji funkcioniše u okviru platforme X. Više zemalja već je pokrenulo istrage, razmatra zabrane ili zahtijeva uvođenje strožih zaštitnih mehanizama kako bi se spriječilo širenje ilegalnog materijala. Francuske vlasti su nedavno pretresle kancelarije kompanije X u okviru šire istrage, dok je španski parlament još ranije najavio provjeru kompanije Meta zbog mogućih kršenja privatnosti korisnika Fejsbuka i Instagrama.

Španska vlada je početkom mjeseca predstavila i paket mjera za zaštitu djece na internetu, uključujući predlog zabrane pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. U međuvremenu, irska Komisija za zaštitu podataka otvorila je formalnu istragu o Groku zbog načina obrade ličnih podataka i njegove sposobnosti da generiše štetne seksualizovane slike i video sadržaje, uključujući one koji se odnose na maloljetnike. Ishod ovih istraga mogao bi imati velike posljedice po regulaciju vještačke inteligencije i odgovornost tehnoloških kompanija širom Evrope, prenosi techvision.