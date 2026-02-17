Tinejdžeri "iz šale" ubili muškarca

Dvoje maloljetnika proglašeno je krivim za ubistvo iz nehata nakon što su 49-godišnjeg muškarca namamili na plažu, uvjereni da je pedofil, gdje je potom brutalno napadnut kamenjem i bocom. Tragičan događaj desio se 10. avgusta prošle godine u obalnom mjestu u Engleskoj.

Djevojka (16) i mladić (15) tokom suđenja negirali su ubistvo, dok je drugi 16-godišnjak ranije priznao da je kriv za ubistvo iz nehata. Porota ih je oslobodila optužbe za ubistvo, ali su proglašeni krivima za blaže krivično djelo, prenosi Jutarnji.

Prema navodima tužilaštva, sve je počelo dva dana ranije kada je 49-godišnjak u zabavnom parku upoznao djevojku i dao joj svoj broj telefona. Troje tinejdžera potom je, koristeći lažni identitet “Sienna”, s njim razmjenjivalo poruke i dogovorilo susret blizu plaže.

Odbrana je tvrdila da je cijela situacija započela kao "velika šala" te da su mladi navodno htjeli da muškarca javno osramote.

Bila je to djetinjasta vragolija koja je vrlo brzo izmakla kontroli, s tragičnim posljedicama, rekao je advokat djevojke.

Međutim, tužilaštvo je ovo vidjelo kao pažljivo planiran napad. Muškarac je, prema saopštenjima na sudu, bio progonjen po plaži, gađan kamenjem i pogođen bocom prije nego što je pronađen kako leži licem u blatu.

Obdukcija je pokazala teške povredama glave i lica, brojne modrice po tijelu te višestruke prelome rebara koja su mu probila plućno krilo.

Šesnaestogodišnji mladić ranije je rekao sudu kako su on i ostali prije napada razgovarali o tome da mu samo ‘opale šamar‘ i kako im policija ništa neće uraditi budući da se radi o pedofilu.

Šokantno ubistvo na plaži snimila je djevojka, a 16-godišnji mladić podijelio je snimak napada s tri osobe.

"Ovo je bio pažljivo unapred isplaniran, namjeran i nasilan napad na osobu koja to nije očekivala i koja se nije mogla odbraniti" rekla je tužiteljka Natali Smit.

Očekuje se da će im kazna za ubistvo iz nehata biti izrečena u Aprilu.