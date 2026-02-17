Preminuo borac za ljudska prava Džesi Džekson

Američki aktivista za ljudska prava Džesi Luis Džekson preminuo je u 85. godini, navodi se u saopštenju njegove porodice.

"Sa velikom tugom objavljujemo smrt poštovanog Džesija Luisa Džeksona. Mirno je preminuo jutros, okružen porodicom", navodi se u objavi Džeksonovog sina na društvenim mrežama.

Džekson, sveštenik i aktivista, počeo je borbu za ljudska i građanska prava šezdesetih godina, kao učenik Martina Lutera Kinga.

Dva puta je bio kandidat Demokratske stranke za predsjednika SAD i služio je kao specijalni izaslanik Vašingtona u Africi za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Bila Klintona.