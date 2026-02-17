Logo
Large banner

Tramp o vojnoj intervenciji: Nije neophodno

17.02.2026

09:34

Komentari:

0
Трамп о војној интервенцији: Није неопходно
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije neophodna američka vojna intervencija na Kubi, koja bi bila slična hapšenju predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

"Ako bih i razmatrao tako nešto, to ne bi bila veoma teška operacija, kao što možete da pretpostavite. Ali ne mislim da će to biti potrebno", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanja o mogućnosti vojne intervencije.

On je naveo da je Vašington već u dijalogu sa Havanom, dodajući da državni sekretar Marko Rubio u ime SAD učestvuje u razgovorima.

"Trenutno Marko Rubio razgovara sa vlastima Kube i oni bi apsolutno trebalo da postignu dogovor, jer je riječ o čovječnosti. To je zaista humanitarna kriza", rekao je Tramp.

Снежана Ђуришић- 01092025

Scena

Pretučen sin Snežane Đurišić

On je zaključio da postoji želja Havane da postigne sporazum sa Vašingtonom.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Kuba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ЕУ

Svijet

Zabrana uvoza ruske nafte košta EU više od 20 milijardi evra

2 h

0
Пожар у Шпанији

Svijet

Petoro mladih poginulo u požaru: Neka tijela izgorjela do neprepoznatljivosti

2 h

0
Пуцњава на хокејашкој утакмици младих: Има мртвих

Svijet

Pucnjava na hokejaškoj utakmici mladih: Ima mrtvih

3 h

0
Деценијама је нико није видио, на 104. рођендан откривена језива истина

Svijet

Decenijama je niko nije vidio, na 104. rođendan otkrivena jeziva istina

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

11

12

Ometao saobraćaj pa naduvao 3,9 promila: U centru Banjaluke uhapšen pijani pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner