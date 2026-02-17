Tramp o vojnoj intervenciji: Nije neophodno

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije neophodna američka vojna intervencija na Kubi, koja bi bila slična hapšenju predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

"Ako bih i razmatrao tako nešto, to ne bi bila veoma teška operacija, kao što možete da pretpostavite. Ali ne mislim da će to biti potrebno", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanja o mogućnosti vojne intervencije.

On je naveo da je Vašington već u dijalogu sa Havanom, dodajući da državni sekretar Marko Rubio u ime SAD učestvuje u razgovorima.

"Trenutno Marko Rubio razgovara sa vlastima Kube i oni bi apsolutno trebalo da postignu dogovor, jer je riječ o čovječnosti. To je zaista humanitarna kriza", rekao je Tramp.

On je zaključio da postoji želja Havane da postigne sporazum sa Vašingtonom.