Prva reakcija Snežane Đurišić poslije vijesti da joj je pretučen sin

17.02.2026

10:41

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Youtube/Grand Production

Marko Gvozdenović, sin folk zvijezde Snežane Đurišić, pretučen je u stanu na Vračaru tokom praznika Sretenje. Po najnovijim izvještajima, napadač je uhapšen.

Nakon što su se pojavile informacije da je Marko Gvozdenović (46), sin pjevačice Snežane Đurišić, pretučen u stanu u Beogradu, iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saopštili su da je uhapšen osumnjičeni M.Ć. piše Kurir.

Mondo je stupio u kontakt sa PR-om proslavljene pjevačice, kako bi dobili više informacija o cjelokupnoj situaciji, ali i o stanju u kojem se njen sin nalazi, kao i sama Snežana, kojoj je ovo nesumnjivo stresan trenutak.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Scena

Uhapšen napadač na sina Snežane Đurišić: Sumnja se da je imao pomagače

"Odlučili smo da ne komentarišemo situaciju", bio je jasan njen blizak saradnik za Mondo, a pjevačica će se uskoro obratiti medijima tokom konferencije vezane za planove za predstojeći koncert.

Podsjetimo, do incidenta je došlo tokom posjete komšiji, gdje je verbalni sukob prerastao u fizički obračun. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu, prikupljaju se dokazi i izjave svih učesnika i svedoka.

Komentari (0)
