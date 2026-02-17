Pretučen sin Snežane Đurišić

Izvor:
Telegraf
17.02.2026
Marko Gvozdenović (46), sin proslavljene pjevačice narodne muzike Snežane Đurišić, hitno je primljen u bolnicu nakon što je brutalno pretučen u jednom stanu na Vračaru, saznaje Telegraf.rs.
Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prekjuče u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posjetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još uvijek precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.
Izvor blizak istrazi navodi da je komšija fizički nasrnuo na Gvozdenovića i zadao mu više udaraca. Ljekarskim pregledom konstatovane su ozbiljne povrede - prelom rebara.
Gvozdenović je svjestan, komunikativan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju, ali je zadržan na daljoj dijagnostici.
Povodom ovog incidenta odmah su reagovali nadležni organi. Kako saznaje Telegraf.rs, istragu o cijelom slučaju preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Tužilaštvo je naložilo prikupljanje svih potrebnih dokaza, uzimanje izjava od učesnika i svjedoka, kao i dostavljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je Gvozdenović zadobio. Očekuje se da će protiv napadača biti podnijeta odgovarajuća krivična prijava u redovnom postupku ili će biti određeno zadržavanje, zavisno od daljih nalaza istrage.
Inače, Marko Gvozdenović je i ranije bio tema medijskih napisa zbog svog turbulentnog načina života i nesuglasica unutar porodice.
