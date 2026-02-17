Logo
Gori sala za vjenčanja

24sata.hr

17.02.2026

08:39

0
U Grabarju, naselju u sastavu Kutjeva, danas je izbio požar na krovištu sale za vjenčanja Gala, saopštila je policija. Objekat se nalazi u Ulici Stjepana Radića 2.

Na teren su upućene vatrogasne snage koje rade na gašenju požara.

Za sada nema informacija o uzroku izbijanja vatre ni o razmjerima štete, prenosi 24 sata.

