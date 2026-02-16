Logo
Procurio snimak masovne tuče u Makarskoj: Potukle se dvije zavađene porodice

16.02.2026

20:25

масовна туча макарска видео снимак
Foto: Facebook

U samom centru Makarske izbila je masovna tuča između članova dvije odranije zavađene porodice. Fizički obračun dogodio se na makarskom Lištunu prošle sedmice oko 10.30 sati, prenijela je Slobodna Dalmacija.

Do sukoba je došlo ispred ulaza u manju stambenu zgradu sa tri sprata, a u tuči su učestvovala četiri muškarca i tri žene. Nakon okršaja, 61-godišnji muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, dok su četiri osobe prošle s lakšim povredama.

Prema službenom izvještaju Policijske uprave splitsko-dalmatinske, uhapšena su trojica muškaraca – 56-godišnjak, 27-godišnjak i pet godina mlađi sugrađanin – nad kojima je provedena kriminalistička obrada zbog krivičnog d‌jela "učestvovanje u tuči".

Snimak tuče ubrzo se proširio društvenim mrežama, posebno na Reditu i Fejsbuku, gd‌je je izazvao veliku pažnju javnosti.

masovna tuča

Makarska

