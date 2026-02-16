U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Na gradilištu u Zadru poginuo je radnik nakon pada sa visine, a prema pisanju hrvatskih medija, riječ je o državljaninu BiH.

Nesreća se dogodila u Ulici kralja Stjepana Držislava kada je radnik prilikom izvođenja radova pa sa visine, saopšteno je iz Policijske uprave zadarske.

Ekonomija I radnici iz BiH mogu računati na isplatu do 3.500 KM

Usljed zadobijenih povreda radnik je preminuo na licu mjesta.

Policiji je dojavu o nesreću dobila u 13.34.

Na mjestu nesreće vrši se uviđaj u saradnji sa nadležnim tužiocem i inspektoratom zaštite na radu.