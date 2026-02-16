Logo
U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Izvor:

SRNA

16.02.2026

16:32

У Задру погинуо радник из БиХ након пада
Foto: Pixabay

Na gradilištu u Zadru poginuo je radnik nakon pada sa visine, a prema pisanju hrvatskih medija, riječ je o državljaninu BiH.

Nesreća se dogodila u Ulici kralja Stjepana Držislava kada je radnik prilikom izvođenja radova pa sa visine, saopšteno je iz Policijske uprave zadarske.

Usljed zadobijenih povreda radnik je preminuo na licu mjesta.

Policiji je dojavu o nesreću dobila u 13.34.

Na mjestu nesreće vrši se uviđaj u saradnji sa nadležnim tužiocem i inspektoratom zaštite na radu.

