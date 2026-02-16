Napravljen kolač težak 720 kilograma

Izvor:
Sputnik Srbija
16.02.2026
17:46
Komentari:0
Na događaju, koji je organizovao argentinski Sindikat poslastičara, u čast 152. godišnjice grada Mar del Plata, napravljen je kolač težak 720 kilograma, Time je nadmašen prošlogodišnji rekord od 640 kilograma.
Poslastičari kažu da je za pripremu deserta bilo potrebno više dana.
