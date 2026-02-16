Logo
Napravljen kolač težak 720 kilograma

Sputnik Srbija

16.02.2026

Направљен колач тежак 720 килограма

Na događaju, koji je organizovao argentinski Sindikat poslastičara, u čast 152. godišnjice grada Mar del Plata, napravljen je kolač težak 720 kilograma, Time je nadmašen prošlogodišnji rekord od 640 kilograma.

Poslastičari kažu da je za pripremu deserta bilo potrebno više dana.

(sputnik srbija)

