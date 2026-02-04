Ova zanimanja zlata vrijede, a mladi njima ne žele da se bave

Hrvatskoj hronično nedostaju građevinski radnici i konobari, dok je, na primjer, poslovnih ekonomista ili frizera previše. Zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za upis u srednje škole i na fakultete. Broj deficitarnih zanimanja, kažu, uporno raste, a učenici se često opredjeljuju upravo za ona zanimanja u kojima već postoji višak radne snage.

Snježana radi kao mesarka, što je posao kojim se danas malo ko želi baviti.

"Već oko pet godina radim ovaj posao, zahtijevan je i težak. Mladi danas uglavnom ne žele da rade ovaj posao i veoma je teško pronaći radnika koji bi se bavio ovim zanimanjem", ispričala je Snježana za Dnevnik.

Mesari su među zanimanjima koja bi, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebalo više upisivati. U četiri najveća grada, prema analizama, nedostaju zanatlije – zidari, krovopokrivači, stolari, bravari, pekari i poslastičari.

Potrebno je i više ljekara, medicinskih sestara i tehničara, logopeda, inženjera mašinstva, kao i stručnjaka iz STEM oblasti.

"Deficitarna zanimanja se već godinama ne mijenjaju mnogo, ali se mijenja njihov broj, on raste. Ta neusklađenost tržišta rada između potreba poslodavaca i onoga što nudi obrazovni sistem postaje sve izraženija", objasnila je zamjenica direktora HZZ-a Ivana Mehle.

Društvo Porast vodostaja na većini hidroloških stanica

Sve više nedostaje kuvara i konobara, koji su traženi i na primorju i u unutrašnjosti zemlje. U zadarskoj turističkoj školi, kažu, kvote se brzo popunjavaju.

"Svake godine imamo dva odjeljenja kuvara, jedno odjeljenje konobara i jedno odjeljenje poslastičara. Imamo dobru saradnju s poslodavcima – restoranima i hotelima gdje naši učenici obavljaju praktičnu nastavu. Ali život nosi svoje, možda rade godinu, dvije ili tri, pa se prekvalifikuju, a onda se ponovo vrate", rekla je Diana Radić Škara, direktorka Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole u Zadru.

Prema preporukama, na tržištu rada trenutno ima previše poslovnih ekonomista, marketinških stručnjaka, sociologa i dizajnera.

"To su zaista samo preporuke, a koliko će biti uvažene zavisi od kapaciteta, infrastrukture i mogućnosti samih obrazovnih ustanova. One uzimaju u obzir naše preporuke tamo gdje je to moguće", poručila je Mehle.

"Majka mi je frizerka i tako se rodila želja za tim zanimanjem. Još u šestom razredu željela sam svoju prvu frizersku lutku", rekla je Marija Majetić, učenica treće godine, smjer frizer.

Zanimljivosti Ova 3 znaka će kad-tad iskopati svoj ćup zlata

"Gledala sam šta me generalno zanima. Najviše me privlači njega kože; najviše radimo sa kožom, radimo tretmane tijela i razne masaže", dodala je Petra Šimunić, učenica prve godine, smjer kozmetičar.

Na jedno upisno mjesto za frizera u Obrtničkoj školi za lične usluge prijavilo se šest učenika.

"Poslodavci nas tokom cijele godine kontaktiraju i traže radnu snagu. Već sada se pripremaju za ovu završnu godinu – zovu i pitaju imamo li nekoga, pozivaju učenike na sezonski rad, tako da nema bojazni da oni koji žele da rade neće pronaći posao", rekla je Darinka Štampar Šmaguc, direktorka Obrtničke škole za lične usluge.

Posao koji želiš i koji je tražen danas vrijedi zlata, doslovno.