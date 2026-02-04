Logo
Large banner

Velika akcija hapšenja u Hrvatskoj: Na terenu 120 policajaca, interventna i specijalci

Izvor:

Jutarnji.hr

04.02.2026

09:59

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija i USKOK provode akciju hapšenja petnaestak osoba sa područja Rijeke, Zagreba i Zadra zbog sumnje da su se unazad nekoliko godina bavili krijumčarenjem i preprodajom većih količina raznih droga, kao i da su novac od droge "prali" kupujući razne nekretnine na području Zadarske i Ličko-senjske županije.

Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, osim pranja novca od droge, osumnjičeni se istražuju i zbog malverzacija sa nekretninama, odnosno nezakonitog sticanja nekretnina uz pomoć falsifikovanih dokumenata.

Februar

Zanimljivosti

Ovako savršen februar se neće ponoviti do 2037. godine

O velikoj akciji upravo su izvestili čelnike policije i USKOK.

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (služba Rijeka), u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, sprovode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela iz domena kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, falsifikovanja isprava u sastavu zločinačkog udruženja, kao i pranja novca", naveli su iz policije i dodali:

"Tokom jutra započela su hapšenja, a akcija traje na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske, gdje su u toku sprovođenja hitnih dokaznih radnji".

злато

Ekonomija

Ova zemlja danas bukvalno "pliva" u zlatu

U akciji učestvuje 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

"Nakon završenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe biće predate pritvorskom nadzorniku, a policija će protiv njih podnijeti krivičnu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala", zaključili su iz policije.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

hapšenje

USKOK

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Hronika

Napao sugrađanina: Uhapšen Banjalučanin

57 min

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ogavni snimci iz telefona Džefrija Epstajna

58 min

0
Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару

Hronika

Telefonska linija ''Krimolovci'': Evo koliko poziva je primljeno u januaru

1 h

0
Жена сама себе пријавила полицији: Ово је била кап која је прелила чашу

Svijet

Žena sama sebe prijavila policiji: Ovo je bila kap koja je prelila čašu

1 h

0

Više iz rubrike

Лопови ухваћени на дјелу па скочили с балкона, има повријеђених

Region

Lopovi uhvaćeni na djelu pa skočili s balkona, ima povrijeđenih

1 h

0
Хладан туш за хиљаде грађана: Остају без новца

Region

Hladan tuš za hiljade građana: Ostaju bez novca

1 h

0
Таблете лијекови

Region

Hrvati u velikim problemima: Nestašica lijekova postaje novo pravilo

20 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U šumi pronađeno tijelo muškarca

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner