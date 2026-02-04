Velika akcija hapšenja u Hrvatskoj: Na terenu 120 policajaca, interventna i specijalci

Policija i USKOK provode akciju hapšenja petnaestak osoba sa područja Rijeke, Zagreba i Zadra zbog sumnje da su se unazad nekoliko godina bavili krijumčarenjem i preprodajom većih količina raznih droga, kao i da su novac od droge "prali" kupujući razne nekretnine na području Zadarske i Ličko-senjske županije.

Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, osim pranja novca od droge, osumnjičeni se istražuju i zbog malverzacija sa nekretninama, odnosno nezakonitog sticanja nekretnina uz pomoć falsifikovanih dokumenata.

O velikoj akciji upravo su izvestili čelnike policije i USKOK.

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (služba Rijeka), u koordinaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, sprovode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela iz domena kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, falsifikovanja isprava u sastavu zločinačkog udruženja, kao i pranja novca", naveli su iz policije i dodali:

"Tokom jutra započela su hapšenja, a akcija traje na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske, gdje su u toku sprovođenja hitnih dokaznih radnji".

U akciji učestvuje 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

"Nakon završenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe biće predate pritvorskom nadzorniku, a policija će protiv njih podnijeti krivičnu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala", zaključili su iz policije.