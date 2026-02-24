Logo
Stanivuković uzburkao emocije građana: Nemaš para - seli se

Autor:

Bojana Vinčić

24.02.2026

19:06

Komentari:

4
градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Doskorašnji miljenik građana, u i oko Banjaluke, zamalo i nacije, uzburkao je emocije i građana i glasača. Ko god živi u centru Banjaluke i nema para da učestvuje u sređivanju starih objekata može da se iseli, kategoričan je bio Draško Stanivuković.

"Neko je nekome bio veoma imućan pa je ostavio sinu ili unuku stan od 150 kvadrata u centru, a taj neko ne bude toliko sposoban i ne može da izdrži troškove života u centru u stanu ili kući od 150 kvadrata. Onda to ljudi treba da prihvate, isele se i idu tamo gdje se može", naveo je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

I onda su društvene mreže eksplodirale.

"Draško je isključivo protiv građana Banjaluke, gleda samo kako da im uzima da se on bogati", "Nažalost on se okrenuo protiv svih, samo gleda svoj interes", "Tražili ste, gledajte", jasni su građani.

To su samo neki od komentara. Dok građani jedva preživljavaju zbog poskupljenja, suludo je tražiti od građana da finansiraju sređivanje starih objekata.

"Ušao je neki đavo u njega ne znam šta se sa njim dešava osilio se svidjelo mu se to sve. Prekardašio je dno dna izjavom da se ljudi isele iz grada, zašto se prave tolike zgrade, nemamo zelenila, pravićemo zgrade u kružnom toku, sramota je da se nije izvinio", istakao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Marinko Umičević.

Nakon prespavane noći, mirniji ton gradonačelnika. Kaže, nismo mi mislili tako, nego da stare objekte koji se ne koriste otkupimo i sredimo.

Џефри Епстајн

Svijet

Bivši premijer zbog povezanosti sa Epstajnom sebi htio oduzeti život

"Mi pripremamo odluku da se u narednih tri do pet godina ti objekti privedu namjeni. Ako je objekat za poslovanje kada se u ekstra zoni grada privede namjeni dobijete objekat, koji ima vrijednost onako kako treba i da dolikuje samo mjestu, gdje jeste a to je centar grada", dodao je Stanivuković.

Svaka je zlatna kad se prećuti, poručujy odbornici u gradskoj skupštini.

"Treba prvo da se riješi problem sa zgradama u kojima stanari nisu mogli da uknjiže svoje stanove zbog neodgovornosti investitora i kad već pričamo o zgradama treba prvo to da riješimo kada fasade dolaze na kraju, to vam je isto kao sa kućom prvo kupujete hranu, a parfem ako pretekne", rekla je odbornik Narodni front u skupštini grada Banjaluka Dijana Ješić.

Stanivuković je najavio uvođenje obaveznog uređenja fasada za objekte s užim gradskim zonama. Odluka predviđa sankcije ili veće poreze za vlasnike koji to ne urade što je izazvalo negodovanje građana. Odluku sa nazvali bahatom i haračem s obzirom na ekonomsku situaciju i poručili da se grad treba fokusirati na komunalnu infrastrukturu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Draško Stanivuković

Banjaluka

Komentari (4)
