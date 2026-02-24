Žena izbola muža jer je galamio na TV zbog fudbala?

Navijanje za Napoli završilo se dramatično za jednog četrdesetogodišnjeg navijača, koji je završio u bolnici nakon što ga je supruga nožem povrijedila tokom svađe izazvane fudbalskom utakmicom.

Incident se dogodio u nedjelju popodne u naselju Kapodimonte u Napulju, dok je bračni par pratio meč Serije A između Atalante i Napolija, koji je tim iz Bergama dobio rezultatom 2:1. Utakmica je od početka izazivala nervozu kod domaćina, posebno nakon kontroverzne VAR odluke kojom je poništen penal prethodno dosuđen Napoliju.

Izrevoltiran dešavanjima na terenu, navijač je tokom susreta glasno psovao i negodovao zbog odluka sudije i igre svog tima. Međutim, njegova supruga je, prema navodima policije, pogrešno protumačila povike, vjerujući da su uvrede upućene njoj lično.

Nesporazum je brzo prerastao u ozbiljnu svađu. Prema policijskom izvještaju, žena je optužila supruga da je vrijeđa, a nakon što je odbio da napusti prostoriju, situacija je eskalirala.

Najprije je prema njemu bacila makaze, koje ga nisu pogodile, ali se sukob tu nije završio. U nastavku je uzela kuhinjski nož i ubola ga u lijevu stranu tijela. Povrijeđeni muškarac je, uprkos šoku i krvarenju, uspio da pozove hitne službe, najprije broj 112, a potom i medicinsku pomoć.

Prema navodima istrage, žena je nastavila da baca noževe, od kojih se jedan zabio u zid stana.

Pripadnici karabinjera iz stanice Kapodimonte ubrzo su stigli na lice mjesta i zatekli haotičnu situaciju. Tridesetpetogodišnja žena je uhapšena i tereti se za porodično nasilje, nanošenje teških tjelesnih povreda i nezakonito korišćenje hladnog oružja.

Povrijeđeni navijač prevezen je u bolnicu "Ospedale del Mare", gdje su ljekari potvrdili da nije životno ugrožen. Medicinsko osoblje istaklo je da je brza reakcija hitnih službi bila ključna kako bi se izbjegle teže posljedice.

Ovaj neobičan incident još jednom pokazuje koliko emocije povezane sa sportom mogu izmaći kontroli kada se frustracija i nesporazum pretvore u nasilje, prenosi B92.