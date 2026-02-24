Užas: Policija kukama izvlačila tijelo muškarca iz rijeke

Tijelo muškarca pronađeno je u Dunavu, kada su građani prijavili da im se čini da u vodi pluta tijelo u blizini jednog splava na Novom Beogradu.

Građani su slučaj prijavili riječnoj policiji, koja je ubrzo izašla na lice mjesta i ustanovila da se zaista radi o tijelu koje pluta Dunavom.

Tijelo muškarca zakačilo se za mostić koji sa obale vodi do splava na Novom Beogradu, te su policajci, kukama morali da ga otkače i izvuku na obalu.

Na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Sumnja se da je tijelo duže vrijeme u vodi

Tijelo muškarca izgleda kao da je u vodi bilo duže vrijeme, a nije nemoguć scenario i da zbog niskih temperatura duže vrijeme nije isplivalo na površinu, te se to dogodilo tek sada, kada je došlo do porasta temperature.

Na licu mjesta biće obavljen uviđaj, a ostaje da se utvrdi da li se muškarac utopio ili je u pitanju zločin.

Koliko je tijelo dugo bilo u vodi, kao i uzrok smrti i identitet muškarca, utvrdiće istraga i obdukcija, prenosi Blic.