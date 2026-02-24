Logo
Large banner

Užas: Policija kukama izvlačila tijelo muškarca iz rijeke

Izvor:

Blic

24.02.2026

16:23

Komentari:

0
Ужас: Полиција кукама извлачила тијело мушкарца из ријеке
Foto: Tanjug/AP

Tijelo muškarca pronađeno je u Dunavu, kada su građani prijavili da im se čini da u vodi pluta tijelo u blizini jednog splava na Novom Beogradu.

Građani su slučaj prijavili riječnoj policiji, koja je ubrzo izašla na lice mjesta i ustanovila da se zaista radi o tijelu koje pluta Dunavom.

Tijelo muškarca zakačilo se za mostić koji sa obale vodi do splava na Novom Beogradu, te su policajci, kukama morali da ga otkače i izvuku na obalu.

uran-planeta-svemir-22082025

Nauka i tehnologija

Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

Na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Sumnja se da je tijelo duže vrijeme u vodi

Tijelo muškarca izgleda kao da je u vodi bilo duže vrijeme, a nije nemoguć scenario i da zbog niskih temperatura duže vrijeme nije isplivalo na površinu, te se to dogodilo tek sada, kada je došlo do porasta temperature.

Na licu mjesta biće obavljen uviđaj, a ostaje da se utvrdi da li se muškarac utopio ili je u pitanju zločin.

Koliko je tijelo dugo bilo u vodi, kao i uzrok smrti i identitet muškarca, utvrdiće istraga i obdukcija, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi :

Dunav

Novi Beograd

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Очекује нас спектакл на небу: Ево које планете ће бити видљиве голим оком

Nauka i tehnologija

Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

14 min

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić o uvođenju tramvajske linije Banja Luka-Laktaši: Nikada nisam razgovarao sa Stanivukovićem

26 min

0
Илустрација

Hronika

Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

53 min

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Solidarnost sa predsjednikom Srbije u trenutku kada bezbjednosne službe hapse osumnjičene za planiranje atentata

1 h

4

Više iz rubrike

Илустрација

Hronika

Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

53 min

0
Мевлид Јашаревић негирао кривицу за пријетње службеницама затвора

Hronika

Mevlid Jašarević negirao krivicu za prijetnje službenicama zatvora

1 h

0
Бањалучки хакер лажно дојављивао бомбе у кафиће

Hronika

Banjalučki haker lažno dojavljivao bombe u kafiće

2 h

1
Спровођење тржишних инспекторки

Hronika

Određen pritvor inspektorkama osumnjičenim za primanje mita

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Užas: Policija kukama izvlačila tijelo muškarca iz rijeke

16

22

Na međunarodnoj konferenciji predstavljeno 13 medicinskih ustanova iz Srpske

16

12

Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

16

00

Bojić o uvođenju tramvajske linije Banja Luka-Laktaši: Nikada nisam razgovarao sa Stanivukovićem

15

33

Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner