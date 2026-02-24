Logo
Large banner

Mevlid Jašarević negirao krivicu za prijetnje službenicama zatvora

Izvor:

Avaz

24.02.2026

14:28

Komentari:

0
Мевлид Јашаревић негирао кривицу за пријетње службеницама затвора

Mevlid Jašarević izjasnio se da nije kriv za sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, odnosno prijetnje službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Sudinica za prethodno saslušanje Enida Hadžiomerović je Jašareviću rekla da, u slučaju da bude proglašen krivim, predviđena kazna zatvora bi mogla biti od tri mjeseca do tri godine.

On je tokom obraćanja u sudnici kazao da je “spriječen od uprave zatvora da se obrati Tužilaštvu” te da podnese krivične prijave, ali nije precizirao protiv koga tačno.

Iz Tužilaštva su ranije saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Istočnom Sarajevu, tereti da je u dva navrata prema službenicama Zavoda upućivao verbalne i fizičke prijetnje u namjeri da spriječi i ometa obavljanje službenih radnji u vezi s mjerama zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

Jašarević je ranije pravosnažnom presudom Suda BiH osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD-a, na koju je 28. oktobra 2011. iz automatske puške ispalio oko 105 metaka, izgovarao prijetnje službenicima i teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu Ambasade.

S obzirom da je negirao krivnju, Jašareviću će uskoro početi suđenje za prijetnje službenicama zatvora.

Podijeli:

Tag :

Mevlid Jašarević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић у Рибнику: Састанак са начелником општине

Republika Srpska

Minić u Ribniku: Sastanak sa načelnikom opštine

2 h

0
Бањалучки хакер лажно дојављивао бомбе у кафиће

Hronika

Banjalučki haker lažno dojavljivao bombe u kafiće

2 h

1
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Rusija ima pravo da izvede nuklearni udar na Francusku i Britaniju ako Kijevu daju nuklearnu bombu

2 h

0
Станивуковић "промијенио плочу": Јуче спомињао станове, данас трошне објекте

Banja Luka

Stanivuković "promijenio ploču": Juče spominjao stanove, danas trošne objekte

2 h

1

Više iz rubrike

Бањалучки хакер лажно дојављивао бомбе у кафиће

Hronika

Banjalučki haker lažno dojavljivao bombe u kafiće

2 h

1
Спровођење тржишних инспекторки

Hronika

Određen pritvor inspektorkama osumnjičenim za primanje mita

3 h

0
Дрога

Hronika

Uhapšen sa skoro 100 grama spida

5 h

0
Хватали га због крађе па пронашли дрогу

Hronika

Hvatali ga zbog krađe pa pronašli drogu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

23

Užas: Policija kukama izvlačila tijelo muškarca iz rijeke

16

22

Na međunarodnoj konferenciji predstavljeno 13 medicinskih ustanova iz Srpske

16

12

Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

16

00

Bojić o uvođenju tramvajske linije Banja Luka-Laktaši: Nikada nisam razgovarao sa Stanivukovićem

15

33

Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner