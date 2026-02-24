Mevlid Jašarević negirao krivicu za prijetnje službenicama zatvora

Mevlid Jašarević izjasnio se da nije kriv za sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, odnosno prijetnje službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Sudinica za prethodno saslušanje Enida Hadžiomerović je Jašareviću rekla da, u slučaju da bude proglašen krivim, predviđena kazna zatvora bi mogla biti od tri mjeseca do tri godine.

On je tokom obraćanja u sudnici kazao da je “spriječen od uprave zatvora da se obrati Tužilaštvu” te da podnese krivične prijave, ali nije precizirao protiv koga tačno.

Iz Tužilaštva su ranije saopštili da se Jašarević, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Istočnom Sarajevu, tereti da je u dva navrata prema službenicama Zavoda upućivao verbalne i fizičke prijetnje u namjeri da spriječi i ometa obavljanje službenih radnji u vezi s mjerama zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene.

Jašarević je ranije pravosnažnom presudom Suda BiH osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD-a, na koju je 28. oktobra 2011. iz automatske puške ispalio oko 105 metaka, izgovarao prijetnje službenicima i teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je osiguravao zgradu Ambasade.

S obzirom da je negirao krivnju, Jašareviću će uskoro početi suđenje za prijetnje službenicama zatvora.