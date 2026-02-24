Logo
Minić u Ribniku: Sastanak sa načelnikom opštine

24.02.2026

14:26

Минић у Рибнику: Састанак са начелником општине
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas sa načelnikom Ribnika Duškom Dakićem.

Sastanku prisustvuju i direktor Puteva Republike Srpske Miroslav Janković i ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.

Minić je prethodno u Spomen sobi položio vijenac i odao počast za 308 poginulih srpskih boraca sa ovog područja.

Minić će posjetiti i Šumsko gazdinstvo "Ribnik".

