Budimir se sastao sa šefom Misije OEBS-a: Bezbjednosna situacija u Srpskoj stabilna

Saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Misije OEBS-a u BiH biće nastavljena i u narednom periodu, uz jasan fokus na konkretne projekte i dodatno jačanje bezbjednosnih kapaciteta.

Poručeno je to nakon sastanka ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira i šefa Misije OEBS-a u BiH Rika Holcaplea.

Ocijenjeno je da je dosadašnja saradnja bila intenzivna i sadržajna, naročito u oblastima kontrole malog i lakog oružja, sprečavanja nasilja u porodici, borbe protiv trgovine ljudima i suzbijanja govora mržnje. Zajednički je istaknuto da je riječ o pitanjima od ključnog značaja za bezbjednost građana i stabilnost društva.

Ministar Budimir naglasio je da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna i na zadovoljavajućem nivou, te poručio da će MUP Republike Srpske nastaviti da profesionalno i odgovorno obavlja sve zakonom propisane zadatke.

Sagovornici su izrazili spremnost da se saradnja dodatno unaprijedi kroz nove zajedničke aktivnosti i projekte, s ciljem jačanja institucija i očuvanja bezbjednosti u Republici Srpskoj.