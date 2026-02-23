Budimir se sastao sa šefom Misije OEBS-a: Bezbjednosna situacija u Srpskoj stabilna

Izvor:
ATV
23.02.2026
15:45
Komentari:0
Saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Misije OEBS-a u BiH biće nastavljena i u narednom periodu, uz jasan fokus na konkretne projekte i dodatno jačanje bezbjednosnih kapaciteta.
Poručeno je to nakon sastanka ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira i šefa Misije OEBS-a u BiH Rika Holcaplea.
Ocijenjeno je da je dosadašnja saradnja bila intenzivna i sadržajna, naročito u oblastima kontrole malog i lakog oružja, sprečavanja nasilja u porodici, borbe protiv trgovine ljudima i suzbijanja govora mržnje. Zajednički je istaknuto da je riječ o pitanjima od ključnog značaja za bezbjednost građana i stabilnost društva.
Zdravlje
Počinje sezona alergija: Kako da se zaštitite ovog proljeća?
Ministar Budimir naglasio je da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna i na zadovoljavajućem nivou, te poručio da će MUP Republike Srpske nastaviti da profesionalno i odgovorno obavlja sve zakonom propisane zadatke.
Sagovornici su izrazili spremnost da se saradnja dodatno unaprijedi kroz nove zajedničke aktivnosti i projekte, s ciljem jačanja institucija i očuvanja bezbjednosti u Republici Srpskoj.
Svijet
37 min0
Hronika
38 min0
Zdravlje
45 min0
Scena
51 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
19
16
13
16
11
16
06
16
05
Trenutno na programu