Počinje sezona alergija: Kako da se zaštitite ovog proljeća?

Sezona alergija je pred vratima, iako napolju možda još uvijek nosite zimsku jaknu. Mnogi misle da je rano za brigu, ali to je greška koja vas može koštati mirnog sna. Ako čekate prvi svrbež očiju ili serijsko kijanje da biste reagovali, već ste izgubili bitku. Ključ nije u liječenju posljedica, već u jednom potezu koji morate povući upravo sada.

Kada tačno počinje sezona alergija?

Sezona alergija na našem podneblju počinje već krajem februara cvjetanjem lijeske i jove. Najjači udar očekuje se u martu i aprilu kada kreće breza, koja je najčešći i najagresivniji uzročnik svih proljećnih respiratornih tegoba.

Pripremite odbrambeni mehanizam na vrijeme

Najveća zabluda vlada oko trenutka uzimanja terapije. Većina ljudi trči u apoteku tek kada nos postane crven, a oči natečene. Tada lijekovi samo gase požar koji se već razbuktao. Stručnjaci su jasni: terapiju treba započeti dvije nedjelje prije nego što očekivana koncentracija polena postane kritična.

Prof. dr Žikica Jovičić, istaknuti alergolog i imunolog iz Kliničkog centra Srbije, često ističe važnost pravovremenog djelovanja. Prema njegovim riječima i dostupnim stručnim podacima, profilaktička primjena lijekova stabilizuje ćelije. To znači da vaš organizam neće burno reagovati kada polenska kijavica konačno zakuca na vrata. Ćelije zvane mastociti, koje otpuštaju histamin i izazivaju simptome, biće „zaključane“ i spremne za napad.

Male promjene, veliki rezultati

Pored lijekova, postoje mehaničke prepreke koje značajno smanjuju unos alergena u tijelo. Ne morate živjeti pod staklenim zvonom, ali određene navike drastično smanjuju simptome alergije:

Pranje kose prije spavanja: Polen se zadržava na vlasima i tokom noći pada direktno na vaš jastuk i lice.

Sušenje veša unutra: Mokar veš na terasi je magnet za polenova zrna koja poslije unosite u kuću.

Zatvaranje prozora ujutru: Najveća koncentracija polena je u ranim jutarnjim časovima, između 5 i 10 sati.

Nošenje naočara za sunce: Ovo stvara fizičku barijeru i sprečava da polen direktno uđe u oči.

Kada proljećno cvjetanje počne, redovno praćenje bioprognoze postaje vaš najbolji saveznik. Aplikacije koje mjere nivo alergena u vazduhu mogu vam pomoći da isplanirate dan. Ako su vrijednosti visoke, izbjegavajte parkove i šetnje po vjetrovitom vremenu.

Ne dozvolite da vas lijijepo vreme prevari. Preventiva nije znak slabosti, već inteligencije. Uzimanjem terapije danas, osiguravate da lijekovi za alergiju djeluju punim kapacitetom kada vam budu najpotrebniji.

Često postavljana pitanja

1. Da li kiša pomaže osobama sa alergijama?

Da, kiša obara polen na zemlju i pročišćava vazduh. Šetnja nakon pljuska je najbezbjednija za osobe koje muči sezona alergija.

2. Mogu li med i lokalni pčelinji proizvodi pomoći?

Postoji teorija da konzumiranje lokalnog meda pomaže tijelu da se navikne na polen, ali naučni dokazi za ovo su ograničeni. Oslonite se na zvaničnu medicinu.

3. Koliko često treba mijenjati posteljinu tokom proljeća?

Preporučuje se pranje posteljine najmanje jednom nedjeljno na temperaturi od 60 stepeni ili više, kako bi se uklonili svi tragovi alergena.