Lijek za dijabetes kao novi doping?

Svjetska antidoping agencija (WADA) istražuje da li da doda popularne injekcije za mršavljenje na svoju listu zabranjenih supstanci pred Ljetnje olimpijske igre 2028. godine.

Kako se Zimske olimpijske igre bliže kraju, agencija prati semaglutid, aktivni sastojak u lijekovima kao što je Ozempik, kako bi vidjela da li ga sportisti zloupotrebljavaju radi sticanja nepravedne prednosti, izvještava Sky News .

VADA prati situaciju

Da bi zabranila supstancu, WADA mora da utvrdi da je sportisti koriste za poboljšanje performansi, ugrožavanje zdravlja ili kršenje sportskog duha. Dr Olivije Rabin, viši direktor WADA za nauku i medicinu, rekao je da agencija želi da vidi da li postoje obrasci zloupotrebe ove klase droga u sportu.

„Pratimo ih jer je došlo do promjene paradigme u načinu na koji se težina može kontrolisati ovim lijekovima“, rekao je Rabin. „Stoga postoji interesovanje sa svih strana, sa stanovišta poboljšanja performansi i zaštite zdravlja sportista, da li će ova klasa supstanci na kraju završiti na listi zabranjenih.“

Dr Rabin je dodao da bi odluka mogla biti donijeta do kraja ove godine ili tokom 2027. godine, napominjući: „Moguće je da to bude čak i pre Olimpijskih igara u Los Anđelesu.“

Potencijalne koristi i zdravstveni rizici

Stručnjaci vjeruju da bi sportisti izdržljivosti mogli imati najviše koristi od ovih lijekova. Lijekovi djeluju tako što stvaraju osjećaj sitosti, što dovodi do smanjenog unosa hrane, što može dovesti do nedostatka energije. Kao rezultat toga, mišići možda neće apsorbovati dovoljno hranljivih materija i drugih neophodnih jedinjenja.

Pored fizičkih rizika, postoji i zabrinutost za dobrobit sportista, koji mogu biti primorani da uzimaju ove lijekove. Kejt Siri, suosnivačica organizacije „Kyniska Advocacy for Safe Sports“, upozorava na toksična okruženja.

„U mnogim pogledima, nevidljivi problem je upotreba GLP-1 lekova za kontrolu tjelesne težine kod sportista“, rekla je ona. „Postoje toksična okruženja u kojima je ideja da 'mršav znači brz', 'mršav znači moćan' ili čak 'mršav znači lijep' i dalje veoma prisutna u sportu. To se dešava zato što su sportisti pod velikim pritiskom unutar sportskog sistema. Uvijek bih se zalagala za zabranu dok ne saznamo dugoročne posljedice.“

Izazovi u otkrivanju zloupotrebe

Dr Ijan Bizli, bivši medicinski direktor fudbalske reprezentacije Engleske i ljekar olimpijskog tima Velike Britanije, deli zabrinutost. „Kada pokušavate da postignete čak i najmanji napredak da biste došli do višeg nivoa, mogli biste da posegnete za tim“, rekao je.

„Ako želite da varate, možete li to da uradite van sezone, a zatim da iskoristite prednost tokom takmičenja? I kako biste to uopšte izmjerili? Mislim da su to problemi sa kojima se VADA bori i koji im veoma otežavaju posao“, dodao je Bizli.

Izuzeci bi mogli biti odobreni za sportiste kojima su injekcije zaista potrebne iz medicinskih razloga, kao što su dijabetičari radi kontrole tjelesne težine. Međutim, postoji zabrinutost da vlasti već zaostaju za sportistima koji bi potencijalno mogli da koriste ove lijekove.