Sve češća zloupotreba suplemenata

Teodora Begović

09.02.2026

19:37

Trendovi na društvenim mrežama, koje ljudi često slijepo prate bez konsultacija sa stručnjakom, mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje. Iako se zdravstveni savjeti ne bi trebali usvajati od nekog ko nije ljekar, popularnost suplemenata na društvenim mrežama dovela je do toga da sve veći broj ljudi uzima iste na svoju ruku, nesvjesni posljedica. Ljekari naglašavaju da se prije uzimanja bilo kakve suplementacije prvo treba konsultovati ljekar.

"Od laboratorijskih pretraga najčešće tražim vitamin D, željezo, folnu kiselinu, vitamin B 12, kalcijum, magnezijum, tražim dosta različitih stvari a vidim da li nešto nedostaje. Ako pacijent osjeća umor, pospanost, opadanje kose, to su sve neki faktori koji su nam jako biti. Tražim i nalaz jetre i bubrega jer određeni suplementi mogu da utiču na rad jetre i bubrega", rekla je nutricionistkinja Gordana Ljoljić Dolić.

Nijedan suplement nije bezazlen. Savremena medicina zasniva se na individualističkom pristupu, zato je važno da se obratimo ljekaru ili farmaceutu kako bi svaka osoba dobila ono što joj odgovara.

"Postoje suplementi koji mogu da se uzimaju bez komplikacija, npr. vitamin C za jačanje imuniteta, ili suplementi na bazi B kompleksa jer su to vitamini koji su rastvorljivi u vodi pa i ako se uzmu u nekoj većoj količini oni se veoma lako izluče kroz organizam. Međutim, suplementi koji se talože u mastima, vitamin D, E, K, nije preporučljivo uzimati bez konsultacija sa ljekarom ili sa nama u apoteci", kazala je farmaceut Dijana Kragić.

Zloupotreba suplemenata je česta pojava i kod rekreativnih sportista. Ljudi često iz želje da ostvare cilj bez mnogo muke, potežu za suplementima kako bi brže ostvarili rezultate. Vej protein, koji naizgled zvuči bezazleno, može, takođe stvoriti probleme ako se uzima bez konsultacije.

"Što se tiče vej proteina, on služi da nam gradi mišić, ali mi to sve možemo unijeti i kroz ishranu. U slučaju da se stvarno ne može unijeti hranom, okej je da se uzme mjerica proteina, ali moram naglasiti da u slučaju da osoba ima problema sa bubrezima može da stvori dodatne probleme. On nije štetan za zdrave bubrege, ali ako neko ima problema, to će dodatno pogoršati", rekao je personalni trener Boris Jagodić.

Fokus treba biti na zdravim životnim navikama, pravilna ishrana, dovoljno sna i fizička aktivnost temelj su zdravlja, a suplementi trebaju biti na posljednjem mjestu. Ako se i uzimaju, to mora biti uz konsultacije sa ljekarom.

