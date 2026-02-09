Zapaljen automobil u Sarajevu: Kamere snimile paljevinu i bjekstvo osumnjičenog

U sarajevskom naselju Gorica tokom noći zapaljen je automobil marke Passat CC, a cijeli incident zabilježile su sigurnosne kamere s obližnjih objekata.

Prema dostupnim informacijama, nepoznati muškarac polio je vozilo zapaljivom tečnošću, nakon čega ga je zapalio i pobjegao s lica mjesta. U požaru je pričinjena velika materijalna šteta, a prednji dio automobila u potpunosti je uništen.

Na snimcima se jasno vidi trenutak paljevine, kao i bjekstvo osumnjičenog, a video-materijal je predat policiji i mogao bi biti ključan u rasvjetljavanju ovog slučaja.

Na teren su odmah izašli pripadnici policije i vatrogasne službe, koji su lokalizovali požar. Istraga je u toku, a za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.

Ovo je još jedan u nizu sličnih incidenata u Sarajevu koji izazivaju zabrinutost građana i ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti imovine, ali i samih stanovnika ovog bh. grada.

Pogledajte video-snimak paljevine i trenutak bjekstva osumnjičenog.