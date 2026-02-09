Logo
Large banner

Zapaljen automobil u Sarajevu: Kamere snimile paljevinu i bjekstvo osumnjičenog

09.02.2026

19:21

Komentari:

0
Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог
Foto: Pixabay

U sarajevskom naselju Gorica tokom noći zapaljen je automobil marke Passat CC, a cijeli incident zabilježile su sigurnosne kamere s obližnjih objekata.

Prema dostupnim informacijama, nepoznati muškarac polio je vozilo zapaljivom tečnošću, nakon čega ga je zapalio i pobjegao s lica mjesta. U požaru je pričinjena velika materijalna šteta, a prednji dio automobila u potpunosti je uništen.

Na snimcima se jasno vidi trenutak paljevine, kao i bjekstvo osumnjičenog, a video-materijal je predat policiji i mogao bi biti ključan u rasvjetljavanju ovog slučaja.

Na teren su odmah izašli pripadnici policije i vatrogasne službe, koji su lokalizovali požar. Istraga je u toku, a za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.

Ovo je još jedan u nizu sličnih incidenata u Sarajevu koji izazivaju zabrinutost građana i ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti imovine, ali i samih stanovnika ovog bh. grada.

Pogledajte video-snimak paljevine i trenutak bjekstva osumnjičenog.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

Paljevina

požar

Kriminal Sarajevo

kriminal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

Hronika

Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

5 h

0
Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

Hronika

Zapalilo se vozilo na autoputu kod Sarajeva

2 d

0
Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

Hronika

Usred dana zapalio automobil u centru Sarajeva, objavljen snimak

3 d

0
Опљачкан секс шоп у центру Сарајева

Hronika

Opljačkan seks šop u centru Sarajeva

5 d

0

Više iz rubrike

Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Hronika

Više od šest godina proganjao ženu na društvenim mrežama: Upućivao joj prijetnje po život

3 h

0
Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Hronika

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

4 h

0
Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Hronika

Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Želimo da znamo istinu''

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom za teško ubistvo žene u Nišu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

22

37

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner