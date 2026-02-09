Logo
Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Želimo da znamo istinu''

Kurir

09.02.2026

17:43

Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Vijest da je četvorogodišnja djevojčica E. M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je Srbiju.

Tačan uzrok djetetove smrti biće poznat nakon naložene obdukcije. Neutješni roditelji kažu da djevojčica nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima koji je jako čest kod mališana. Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom.

Болница

Srbija

Djevojčica umrla nakon operacije krajnika: Poznati detalji tragedije

- Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja djevojčica preživi - kaže za RINU majka.

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima.

- Tačnije, u tubusu se pojavila krv. Ja ne znam kad su oni vraćali ponovo tubus, pošto piše da je on dva puta plasiran, da li su je tada povrijedili jer dijete nije bilo ni od čega bolesno nikad. To su sve naše sumnje, pošto meni niko nije rekao šta se dešavalo tačno u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora transport u Beograd. Mi smo dugo bili tu, čekali smo na transport - dodaje.

Djevojčica je, kako kaže njena majka, kada su konačno uspjeli da obezbijede transport, u Beograd stigla sa pritiskom 50 sa 22.

Operacija, operaciona sala

Srbija

Djevojčica preminula nakon operacije krajnika

- Ljekari i medicinsko osoblje u Beogradu su stvarno dali sve od sebe, to znam sigurno. Mi sumnjamo da je u čačanskoj bolnici došlo do greške. Rađena je sudska obdukcija na naš zahtjev i na zahtjev Instituta za majku i dijete. Nama je važno da znamo istinu, zašto smo ostali bez našeg djeteta - kaže majka.

Porodica, prijatelji i građani večeras će se okupiti ispred čačanske bolnice, kako bi i na taj način potražili odgovor — zašto mališana više nema.

