Užas: Tinejdžer pao kroz prozor škole

09.02.2026
Učenik (15) srednje ekonomske škole u Sopotu, teško je povrijeđen nakon što je pao kroz prozor učionice koja se nalazi na prvom spratu školske zgrade.
Dječak je, navodno, sedeo na ivici prozora i svojom nepažnjom je pao sa visine od oko 7-8 metara.
On je sanitetom Hitne pomoći prevezen u beogradski Urgentni centar.
Škola je o slučaju odmah obavijestila Hitnu pomoć, policiju i tužilaštvo iz Mladenovca koje je odmah pokrenulo istragu, prenosi Informer.
