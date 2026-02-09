Užas: Tinejdžer pao kroz prozor škole

Učenik (15) srednje ekonomske škole u Sopotu, teško je povrijeđen nakon što je pao kroz prozor učionice koja se nalazi na prvom spratu školske zgrade.

Dječak je, navodno, sedeo na ivici prozora i svojom nepažnjom je pao sa visine od oko 7-8 metara.

On je sanitetom Hitne pomoći prevezen u beogradski Urgentni centar.

Škola je o slučaju odmah obavijestila Hitnu pomoć, policiju i tužilaštvo iz Mladenovca koje je odmah pokrenulo istragu, prenosi Informer.