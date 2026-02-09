U stanovima krili 39 kilograma droge, vrijedne 500.000 KM

Izvor:
ATV
09.02.2026
14:54
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Bernada Kajanije, Jovana Lizdeka i Edvina Imamovića kod kojih je pronađeno i oduzeto 39 kilograma droge.
Svima je na teret stavljeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
”Optuženi se terete da su tokom novembra 2025. godine kupovali, pakovali i prodavali drogu na području Kantona Sarajevo. Kod optuženih je prilikom pretresa stanova na području Novog Sarajeva i Starog Grada, pronađeno više pakovanja različite droge, i to kokain, spid, amfetamin i marihuana”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.
Dodaju da je kod optuženih ukupno pronađeno i zaplijenjeno 38,8 kilograme droge, ulične vrijednosti oko 500.000 KM, osam mobilnih telefona i 8.500 KM u kešu.
”Postupajuća tužiteljica predložila je produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje tri svjedoka, dva vještaka i izvođenje oko 80 materijalnih dokaza”, navode u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
