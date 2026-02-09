Pucnjava u BiH: Muškarac povrijeđen, jedna osoba uhapšena

Izvor:
Jedna osoba lakše je povrijeđena u pucnjavi koja se u nedjelju, 8. februara, u ranim jutarnjim satima dogodila ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Dubravica kod Viteza, a policija je ubrzo privela osumnjičenog D.K. (1981.)
Nepoznata osoba obratila se Policijskoj stanici (PS) Vitez u nedjelju oko 4.25 sati i prijavila da je došlo do pucanja iz vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta, u mjestu Dubravica u opštini Vitez, saopšteno je iz Ministarstva unutarnjih poslova SBK.
Službenici PS-a Vitez izlaskom na mjesto događaja potvrdili su istinitost navoda prijave, odnosno da je gore navedenog dana i vremena došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane osobe D.K. rođene 1981. godine iz Viteza, a tom prilikom lakše tjelesne povrede zadobio je B.B. rođen 1992. godine iz Viteza.
Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Travniku uviđaj su izvršili službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Travnik.
Osoba D.K. je lišena slobode i nad njim je provedena daljnja kriminalistička obrada.
