Pucnjava u BiH: Muškarac povrijeđen, jedna osoba uhapšena

Jedna osoba lakše je povrijeđena u pucnjavi koja se u ned‌jelju, 8. februara, u ranim jutarnjim satima dogodila ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Dubravica kod Viteza, a policija je ubrzo privela osumnjičenog D.K. (1981.)

Nepoznata osoba obratila se Policijskoj stanici (PS) Vitez u ned‌jelju oko 4.25 sati i prijavila da je došlo do pucanja iz vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta, u mjestu Dubravica u opštini Vitez, saopšteno je iz Ministarstva unutarnjih poslova SBK.

Službenici PS-a Vitez izlaskom na mjesto događaja potvrdili su istinitost navoda prijave, odnosno da je gore navedenog dana i vremena došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane osobe D.K. rođene 1981. godine iz Viteza, a tom prilikom lakše tjelesne povrede zadobio je B.B. rođen 1992. godine iz Viteza.

Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Travniku uviđaj su izvršili službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Travnik.

Osoba D.K. je lišena slobode i nad njim je provedena daljnja kriminalistička obrada.