Pucnjava u BiH: Muškarac povrijeđen, jedna osoba uhapšena

Izvor:

Radio Sarajevo

09.02.2026

11:30

Komentari:

0
Foto: ATV

Jedna osoba lakše je povrijeđena u pucnjavi koja se u ned‌jelju, 8. februara, u ranim jutarnjim satima dogodila ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Dubravica kod Viteza, a policija je ubrzo privela osumnjičenog D.K. (1981.)

Nepoznata osoba obratila se Policijskoj stanici (PS) Vitez u ned‌jelju oko 4.25 sati i prijavila da je došlo do pucanja iz vatrenog oružja ispred ugostiteljskog objekta, u mjestu Dubravica u opštini Vitez, saopšteno je iz Ministarstva unutarnjih poslova SBK.

Službenici PS-a Vitez izlaskom na mjesto događaja potvrdili su istinitost navoda prijave, odnosno da je gore navedenog dana i vremena došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane osobe D.K. rođene 1981. godine iz Viteza, a tom prilikom lakše tjelesne povrede zadobio je B.B. rođen 1992. godine iz Viteza.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Opirao se hapšenju, povrijedio dva policajca

Pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Travniku uviđaj su izvršili službenici Odsjeka kriminalističke policije PU Travnik.

Osoba D.K. je lišena slobode i nad njim je provedena daljnja kriminalistička obrada.

Komentari (0)
