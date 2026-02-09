Logo
Dva lica iz Banjaluke lišena slobode zbog "šumske krađe"

09.02.2026

10:43

МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su u okviru operativne akcije "Poligon 2026", koja je usmjerena na sprečavanje vršenja nelegalne sječe šume i prometa drvnih sortimenata lišili slobode lica S.B. i I.G. oba iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo "šumska krađa".

"Tokom realizacije operativnih aktivnosti, policijski službenici su istog dana oko 14.25 časova u mjestu Dobrnja na vojnom poligonu "Manjača" zatekli navedena lica u bespravnoj sječi šume", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Dodaju da je na licu mjesta izvršen uviđaj kojom prilikom je utvrđeno da je u neutvrđenom vremenskom periodu do 06. februara izvršena bespravna sječa oko devet trupaca bukve.

"Od navedenih lica uz potvrdu su oduzeti navedeni drvni sortimenti i tri motorne testere, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. O svemu navedenom obaviješteno je Šumsko gazdinstvo Banjaluka, čiji je radnik izašao na lice mjesta. Sve mjere i radnje u okviru akcije preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", ističe se u saopštenju.

krađa šume

