Šok scena: Pucao u muškarca nasred ulice, ovaj izbjegao metak pa krenuo u kontranapad

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su G.M. (47) iz tog grada zbog sumnje da je hicem iz pištolja pokušao da ubije sugrađanina nasred ulice.

G.M. je osumnjičen da je juče, nakon kraće rasprave na ulici, ispalio hitac iz pištolja u pravcu muškarca (44) iz Pirota, koji ga nije pogodio.

Muškarac je savladao osumnjičenog i oduzeo mu pištolj nakon čega je G.M. zbog zadobijenih povreda prevezen u Opštu bolnicu u Pirotu.

Osumnjičeni će po završetku bolničkog liječenja uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.