Užas! Bebe oboljele nakon konzumiranja adaptiranog mlijeka

Izvor:

SRNA

08.02.2026

17:09

beba
Foto: Pixabay

Desetine roditelja u Holandiji prijavile su da su njihove bebe oboljele nakon što su pile adaptirano mlijeko "Nutrilon" kompanije "Danone", što je dovelo do povlačenja ovog proizvoda.

Povučeno je 14 vrsta hrana za bebe i 44 broja serija, a roditeljima je savjetovano da ne koriste te proizvode, prenosi "NL Tajms".

Bebe su povraćale, imale dijareju, bol u stomaku i letargiju, a neke su morale da budu i hospitalizovane, prenose holandski mediji.

U Francuskoj vlasti istražuju smrt dvije bebe, iako nije potvrđena veza sa ovim proizvodom.

беба

Društvo

U Srpskoj rođena 21 beba

Iz kompanije "Danone" je saopšteno da je povlačenje proizvoda preventivno i da je sprovedeno u konsultaciji sa Holandskom agencijom za hranu i bezbjednost potrošačkih proizvoda.

Ističu da nisu potvrđeni slučajevi bolesti povezani sa "Nutrilon" proizvodima dok su bili na tržištu.

