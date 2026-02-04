Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

Ljekari u kineskom okrugu Mođijang ostali su zaprepašćeni slučajem 10-mjesečne bebe, koja je u bolnicu primljena sa visokom temperaturom i grčevima.

Nakon detaljih medicinskih pregleda, došlo se do šokantnog otkrića, prenosi Dejli Star.

Tijelo prekriveno ranama

Dječak je 16. decembra prošle godine dovezen u Narodnu bolnicu okruga Mođijang, ali su ljekari tokom pregleda primjetili da mu je tijelo prekriveno krastama i ranama.

Daljom analizom je utvrđeno da je dijete, tokom određenog perioda, ubodeno između 500 i 600 puta, navode mediji.

Istraga je utvrdila da je majka, navodno, koristila iglu za šivenje đonova “kada bi se dijete loše ponašalo ili bilo bolesno”. Jednom prilikom, igla se polomila, a metalni vrh je ostao zaglavljen u vratnom dijelu kičme.

Ljekari su otkrili da je upravo taj metalni dio uzrokovao pogoršanje zdravstvenog stanja bebe. Operacija je bila izuzetno rizična, ali je uspješno izvedena. Stanje mališana se stabilizovalo tri dana kasnije.

Dete je 9. januara 2026. godine pušteno iz bolnice, u dobrom zdravstvenom stanju, i trenutno se nalazi na rehabilitaciji u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, pod nadzorom oca.

Lokalne vlasti su obezbijedile dodatnu medicinsku pomoć, ishranu i kontinuirano praćenje njegovog oporavka.

Prema zajedničkoj istrazi policije i zdravstvenih institucija, majka je vjerovala da primjenjuje tradicionalnu metodu “bockanja“ kao vid liječenja.

Ipak, istraga o mogućem zlostavljanju i dalje traje, a još nije poznato da li će protiv nje biti podignuta optužnica, prenosi Telegraf.