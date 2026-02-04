Logo
Large banner

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

Izvor:

Telegraf

04.02.2026

10:43

Komentari:

0
Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода
Foto: Pixabay

Ljekari u kineskom okrugu Mođijang ostali su zaprepašćeni slučajem 10-mjesečne bebe, koja je u bolnicu primljena sa visokom temperaturom i grčevima.

Nakon detaljih medicinskih pregleda, došlo se do šokantnog otkrića, prenosi Dejli Star.

Tijelo prekriveno ranama

Dječak je 16. decembra prošle godine dovezen u Narodnu bolnicu okruga Mođijang, ali su ljekari tokom pregleda primjetili da mu je tijelo prekriveno krastama i ranama.

Daljom analizom je utvrđeno da je dijete, tokom određenog perioda, ubodeno između 500 i 600 puta, navode mediji.

Istraga je utvrdila da je majka, navodno, koristila iglu za šivenje đonova “kada bi se dijete loše ponašalo ili bilo bolesno”. Jednom prilikom, igla se polomila, a metalni vrh je ostao zaglavljen u vratnom dijelu kičme.

Старац-пензионер-пензионери

Društvo

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Ljekari su otkrili da je upravo taj metalni dio uzrokovao pogoršanje zdravstvenog stanja bebe. Operacija je bila izuzetno rizična, ali je uspješno izvedena. Stanje mališana se stabilizovalo tri dana kasnije.

Dete je 9. januara 2026. godine pušteno iz bolnice, u dobrom zdravstvenom stanju, i trenutno se nalazi na rehabilitaciji u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, pod nadzorom oca.

Lokalne vlasti su obezbijedile dodatnu medicinsku pomoć, ishranu i kontinuirano praćenje njegovog oporavka.

Prema zajedničkoj istrazi policije i zdravstvenih institucija, majka je vjerovala da primjenjuje tradicionalnu metodu “bockanja“ kao vid liječenja.

Ipak, istraga o mogućem zlostavljanju i dalje traje, a još nije poznato da li će protiv nje biti podignuta optužnica, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

beba

zlostavljanje

Japan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија

Društvo

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

9 h

0
Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

Svijet

Odmor u zemaljskom raju pretvorio se u pakao: Mislio sam da ću umrijeti

9 h

0
Протест у селу Кути

Gradovi i opštine

Mještani sela Kuti sedmi dan brane posjede Srba povratnika

9 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Kina je napravila ogroman iskorak: Roboti prave robote

9 h

0

Više iz rubrike

Одмор у земаљском рају претворио се у пакао: Мислио сам да ћу умријети

Svijet

Odmor u zemaljskom raju pretvorio se u pakao: Mislio sam da ću umrijeti

9 h

0
Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Svijet

Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

9 h

0
Брат и сестра упали у хладан поток, није им било помоћи

Svijet

Brat i sestra upali u hladan potok, nije im bilo pomoći

9 h

0
Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

Svijet

Netanjahu ponovio beskompromisni zahtjev za razoružavanje Hamasa

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

48

Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner