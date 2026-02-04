Mještani sela Kuti sedmi dan brane posjede Srba povratnika

Izvor:
Mještani sela Kuti kod Mostara sedmi dan stoje na prilaznom putu svome selu braneći privatne posjede Srba povratnika preko kojih strani investitori pokušavaju uvesti deminere da deminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu kako bi tu bio otvoren kamenolom.
"Imali smo informacije da će danas na teren izaći i inspektor grada Mostara Dalila Spahić da krči put za deminere i investitora. Gradska inspekcija vrši pritisak na mještane. Njihov posao je da štiti građane, a ne da nose čekiće i motorke i otvaraju put za kamenolom koji nas može pobiti", kažu mještani za Srnu.
Oni navode da danima niko iz gradske vlasti nije došao da vidi i pita šta se dešava.
"Nema nikoga da vidi šta se ovdje dešava. Gradonačelnik je četiri i po godine upoznat, jednom nas je primio, a nijednom nije došao da vidi šta su naši problemi", ističu mještani Kuti.
U prošloj sedmici radnici Centra za uklanjanje mina u BiH /BHMAK/ trebali su na zahtjev investitora deminere uvesti u posao, ali su im mještani onemogućili prolaz lokalnim putem koji je dijelom privatno vlasništvo, budući da ulazi u privatne posjede i otvoren je da bi ga koristili mještani.
Mještanin Krsto Lozo kaže da sedmi dan dežuraju na putu i da će tu ostati sve dok bude potrebno.
"Ne damo da prođu i da nas uništavaju! Istrajaćemo u toj borbi. Put je sada zagrađen. Ovo je privatna zemlja. Borba se nastavlja. Nema predaje!", poručuje Lozo.
Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci i Hrvati, pokušavaju da spriječe, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.
Oni koriste činjenicu da put prema kamenolomu ide preko njihove zemlje, zbog čega već godinama tijelima blokiraju kamione investitora. Nažalost, borbu moraju voditi i sa gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje da prokrče put za privatni kamenolom stranih investitora.
