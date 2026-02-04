Logo
Large banner

Mještani sela Kuti sedmi dan brane posjede Srba povratnika

Izvor:

SRNA

04.02.2026

10:33

Komentari:

0
Протест у селу Кути
Foto: SRNA

Mještani sela Kuti kod Mostara sedmi dan stoje na prilaznom putu svome selu braneći privatne posjede Srba povratnika preko kojih strani investitori pokušavaju uvesti deminere da deminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu kako bi tu bio otvoren kamenolom.

"Imali smo informacije da će danas na teren izaći i inspektor grada Mostara Dalila Spahić da krči put za deminere i investitora. Gradska inspekcija vrši pritisak na mještane. Njihov posao je da štiti građane, a ne da nose čekiće i motorke i otvaraju put za kamenolom koji nas može pobiti", kažu mještani za Srnu.

илу-робот-19122025

Nauka i tehnologija

Kina je napravila ogroman iskorak: Roboti prave robote

Oni navode da danima niko iz gradske vlasti nije došao da vidi i pita šta se dešava.

"Nema nikoga da vidi šta se ovdje dešava. Gradonačelnik je četiri i po godine upoznat, jednom nas je primio, a nijednom nije došao da vidi šta su naši problemi", ističu mještani Kuti.

U prošloj sedmici radnici Centra za uklanjanje mina u BiH /BHMAK/ trebali su na zahtjev investitora deminere uvesti u posao, ali su im mještani onemogućili prolaz lokalnim putem koji je dijelom privatno vlasništvo, budući da ulazi u privatne posjede i otvoren je da bi ga koristili mještani.

Mještanin Krsto Lozo kaže da sedmi dan dežuraju na putu i da će tu ostati sve dok bude potrebno.

vatrogasci

Srbija

Zapaljen lokal u centru grada

"Ne damo da prođu i da nas uništavaju! Istrajaćemo u toj borbi. Put je sada zagrađen. Ovo je privatna zemlja. Borba se nastavlja. Nema predaje!", poručuje Lozo.

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci i Hrvati, pokušavaju da spriječe, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.

Oni koriste činjenicu da put prema kamenolomu ide preko njihove zemlje, zbog čega već godinama tijelima blokiraju kamione investitora. Nažalost, borbu moraju voditi i sa gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje da prokrče put za privatni kamenolom stranih investitora.

Podijeli:

Tagovi:

Mostar

protest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кебина бивша стаје на луди камен?

Scena

Kebina bivša staje na ludi kamen?

25 min

0
Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Svijet

Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

33 min

0
Брат и сестра упали у хладан поток, није им било помоћи

Svijet

Brat i sestra upali u hladan potok, nije im bilo pomoći

34 min

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Žestok udes u centru Banjaluke: Prednji dio auta smrskan

39 min

0

Više iz rubrike

Требиње, Стари град

Gradovi i opštine

Još traje rekonstrukcija Starog grada u Trebinju

12 h

0
Пут Требиње

Gradovi i opštine

Sanaciji usijeka Žudojevići nikad kraja

15 h

0
Нова улица у Требињу

Gradovi i opštine

Trebinje dobija još jednu novu ulicu

20 h

0
Туристички аутобуси не могу до Херцеговачке Грачанице због радова

Gradovi i opštine

Turistički autobusi ne mogu do Hercegovačke Gračanice zbog radova

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner