Mještani sela Kuti sedmi dan brane posjede Srba povratnika

Mještani sela Kuti kod Mostara sedmi dan stoje na prilaznom putu svome selu braneći privatne posjede Srba povratnika preko kojih strani investitori pokušavaju uvesti deminere da deminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu kako bi tu bio otvoren kamenolom.

"Imali smo informacije da će danas na teren izaći i inspektor grada Mostara Dalila Spahić da krči put za deminere i investitora. Gradska inspekcija vrši pritisak na mještane. Njihov posao je da štiti građane, a ne da nose čekiće i motorke i otvaraju put za kamenolom koji nas može pobiti", kažu mještani za Srnu.

Oni navode da danima niko iz gradske vlasti nije došao da vidi i pita šta se dešava.

"Nema nikoga da vidi šta se ovdje dešava. Gradonačelnik je četiri i po godine upoznat, jednom nas je primio, a nijednom nije došao da vidi šta su naši problemi", ističu mještani Kuti.

U prošloj sedmici radnici Centra za uklanjanje mina u BiH /BHMAK/ trebali su na zahtjev investitora deminere uvesti u posao, ali su im mještani onemogućili prolaz lokalnim putem koji je dijelom privatno vlasništvo, budući da ulazi u privatne posjede i otvoren je da bi ga koristili mještani.

Mještanin Krsto Lozo kaže da sedmi dan dežuraju na putu i da će tu ostati sve dok bude potrebno.

"Ne damo da prođu i da nas uništavaju! Istrajaćemo u toj borbi. Put je sada zagrađen. Ovo je privatna zemlja. Borba se nastavlja. Nema predaje!", poručuje Lozo.

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci i Hrvati, pokušavaju da spriječe, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.

Oni koriste činjenicu da put prema kamenolomu ide preko njihove zemlje, zbog čega već godinama tijelima blokiraju kamione investitora. Nažalost, borbu moraju voditi i sa gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje da prokrče put za privatni kamenolom stranih investitora.