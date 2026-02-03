Trebinje dobija još jednu novu ulicu

U najjužnijem gradu Srpske danas su počeli radovi na izgradnji nove ulice koja će spojiti kružni tok kod palate pravde i novo naselje Luč.

Ulica je kratka, prolazi pored zgrade Policijske uprave Trebinje. Nadležni kažu da će značiti i olakšati protok saobraćaja u samom centru Trebinja.

Da su radovi počeli potvrdio ATV-u je i inžinjer u preduzeću "Hercegovina putevi" Ljubiša Madžar.

BiH Nema dobrih vijesti iz Brisela za prevoznike u BiH

"Radimo saobraćajnicu koja će spojiti kružni tok od Palate pravde sa saobraćajnicom S1 u dužini oko 120 metara", rekao je Madžar.

Iz nadležnog odjeljenja kažu da će sve detalje saopštiti sutra na konferenciji za medije.