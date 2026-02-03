Trebinje dobija još jednu novu ulicu

Autor:Bojan Nosović
03.02.2026
14:36
U najjužnijem gradu Srpske danas su počeli radovi na izgradnji nove ulice koja će spojiti kružni tok kod palate pravde i novo naselje Luč.
Ulica je kratka, prolazi pored zgrade Policijske uprave Trebinje. Nadležni kažu da će značiti i olakšati protok saobraćaja u samom centru Trebinja.
Da su radovi počeli potvrdio ATV-u je i inžinjer u preduzeću "Hercegovina putevi" Ljubiša Madžar.
"Radimo saobraćajnicu koja će spojiti kružni tok od Palate pravde sa saobraćajnicom S1 u dužini oko 120 metara", rekao je Madžar.
Iz nadležnog odjeljenja kažu da će sve detalje saopštiti sutra na konferenciji za medije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
