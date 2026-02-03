Turistički autobusi ne mogu do Hercegovačke Gračanice zbog radova

Izvor:
SRNA
03.02.2026
14:11
Saobraćanje turističkih autobusa ka Hercegovačkoj Gračanici u Trebinju neće biti moguće dok traju radovi na dionici Kninske ulice u pravcu Crkvine, saopšteno je iz Turističke organizacije grada.
Iz trebinjske Turističke organizacije su zamolili sve za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja radova, koji se izvode s ciljem dugoročnog unapređenja infrastrukture grada.
Iz te organizacije su podsjetili da je u toku izgradnja kanalizacione mreže u naselju Police.
"Tokom izvođenja radova moguće su privremene obustave i izmjene režima saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju koju je neophodno poštovati", navodi se u saopštenju.
