Turistički autobusi ne mogu do Hercegovačke Gračanice zbog radova

Izvor:

SRNA

03.02.2026

14:11

Saobraćanje turističkih autobusa ka Hercegovačkoj Gračanici u Trebinju neće biti moguće dok traju radovi na dionici Kninske ulice u pravcu Crkvine, saopšteno je iz Turističke organizacije grada.

Iz trebinjske Turističke organizacije su zamolili sve za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja radova, koji se izvode s ciljem dugoročnog unapređenja infrastrukture grada.

emir hadzihafisbegovic sc jt

Kultura

Lord sa budžeta: Hadžihafizbegović za 13 istih predstava uzeo vrtoglavu cifru

Iz te organizacije su podsjetili da je u toku izgradnja kanalizacione mreže u naselju Police.

"Tokom izvođenja radova moguće su privremene obustave i izmjene režima saobraćaja, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju koju je neophodno poštovati", navodi se u saopštenju.

Tag:

Trebinje

