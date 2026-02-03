Horor slučaj trese Francusku: 10 optuženih za silovanje dječaka

Tužilaštvo u Lilu danas je saopštilo da je 10 muškaraca optuženo u slučaju pedofilnog kriminala počinjenog uz hemijsko omamljivanje petogodišnjeg dječaka.

Optužena su 10-orica muškaraca, starih od 29 do 50 godina, saopštilo je tužilaštvo, prenosi Figaro.

Pored ozbiljnosti djela počinjenih nad petogodišnjim dječakom, osumnjičeni se takođe gone za "teška zlostavljanja ili činove okrutnosti nad domaćim životinjama" i za "seksualni napad u grupi na domaću životinju", prenosi BFM.

Istraga je otvorena 15. februara 2025. godine, a prema saopštenju tužilaštva, petogodišnje dijete, "povezano sa odraslim muškarcima preko svog oca", pretrpijelo je tokom te večeri "seksualno nasilje otežano upotrebom hemijskih supstanci".

Otac dječaka, optužen posebno za "incestuozni seksualni napad na maloletnu osobu mlađu od 15 godina", takođe je bio žrtva silovanja i seksualnog napada iste večeri.

Tužilaštvo u Lilu je 22. februara 2025. godine zatražilo angažovanje istražnog sudije za dela počinjena u periodu od novembra 2024. do 14. februara 2025, uključujući "silovanje i seksualno zlostavljanje sa davanjem supstance žrtvi, bez njenog znanja, kako bi se narušila sposobnost rasuđivanja ili kontrola njenih postupaka".

Istraga se, takođe, vodi za "silovanje i seksualno zlostavljanje sa mučenjem ili činovima varvarskog ponašanja" i "davanje maloljetniku mlađem od 15 godina, bez njegovog znanja, supstance koja može da naruši sposobnost rasuđivanja ili kontrolu postupaka radi počinjenja silovanja ili seksualnog zlostavljanja".

Najstroža kazna koja može da bude izrečena je doživotni zatvor precizira tužilaštvo u Lilu.

Devet osoba se nalazi u pritvoru, dok je jedan od glavnih optuženih izvršio samoubistvo 21. juna 2025. dok je bio u pritvoru.

Dječak je povjeren majci (otac je bio razveden prije događaja) i obezbijeđena mu je psihološka pomoć, navodi tužilaštvo.