Oglasio se Lajčak prvi put nakon što je povezan sa Epstajnom

Bivši ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je da se osjeća "kao idiot" nakon objavljivanja novih tekstualnih poruka u aferi s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Lajčak, koji je prethodno podnio ostavku na funkciju savjetnika premijera Roberta Fica, u intervjuu za Radio Slovačke, naveo je da ne može ni da potvrdi ni da demantuje sadržaj poruka.

"Iskreno, ne sjećam se tih poruka. Ne mogu ni da ih potvrdim, ali ni da ih poreknem… Osjećam se kao idiot", rekao je slovački diplomata, nakon što je ponovo pročitao poruke.

On je priznao lošu procjenu i "neprimjerenu komunikaciju", ali je odbacio umiješanost u bilo kakva krivična djela, ističući da su poruke bile "samo glupi muški razgovori".

Lajčak je objasnio da je stigao u Njujork 2017. godine na jednogodišnju funkciju u Ujedinjenim nacijama i da ga je Džefriju Epstajnu predstavio visoki strani diplomata. Prema njegovim riječima, Epstajn je bio široko poznat i sastajao se sa brojnim poslovnim i političkim ličnostima iz SAD i inostranstva.

Lajčak je rekao da ne vidi razlog da se sa njim ne sastane, tvrdeći da je uspostavljanje kontakata dio njegovog posla.

“Zašto ja, momak iz Slovačke, ne bih to prihvatio? Bio je vrijedan kontakt”, rekao je Lajčak, napominjući da je kasnije saznao za Epstajnovu osudu za seksualni prestup iz 2008. godine, ali je napomenuo da su mnoge uticajne ličnosti nastavile da se druže sa njim nakon toga.

To ga je, dodao je, navelo da vjeruje da “nije problem da učini isto”.

"Moj odnos sa njim je bio zasnovan na riječima, a ne na djelima. Danas plaćam cijenu komunikacije i poznanstva sa njim", rekao je Lajčak, prenosi Telegraf.rs.

On je osudio zločine koji su izašli na vidjelo nakon Epstajnovog hapšenja 2019. godine.

Takođe je potvrdio da je posjetio Epstajnov stan, ali je rekao da su bile prisutne i druge poslovne i političke ličnosti.

"Nije bilo djevojaka. Ovaj dio Epstajnovog života mi je bio nepoznat. Nije pričao o tome, a ja ga nisam pitao… Moja savjest je čista", naglasio je Lajčak.

Lajčak je negirao i da se bivši glavni strateg Bijele kuće Stiv Benon, koji je nastojao da ujedini evropske populiste 2018. godine, sastao sa Robertom Ficom, uprkos objavljenim porukama koje sugerišu mogući sastanak.