Evo zašto je čaj od đumbira najbolji saveznik vašeg želuca

Saznajte zašto je čaj od đumbira pravi spas za umirivanje želuca, kako djeluje na probavu i kako ga najlakše pripremiti kod kuće – uz nekoliko ukusnih dodataka.

Kad god nas iznenadi talas nelagode u želucu – bilo zbog stresa, naglih obroka, putovanja ili jednostavno “lošeg dana za probavu” – posežemo za nečim toplim i umirujućim. Upravo tu počinje priča o čaju od đumbira, jednom od najhvaljenijih prirodnih napitaka za smirenje osjetljivog želuca.

Topla šoljica spasa: Đumbir kao najbolji lijek za uznemiren želudac

Đumbir se već vijekovima koristi kao mala, ali moćna pomoć u probavi. Njegov aktivni spoj, gingerol, poznat je po tome što umiruje mišiće gastrointestinalnog trakta i pomaže hrani da se lakše kreće kroz crijeva. To znači manje grčeva, manje nadutosti i osjetno ugodniji osjećaj u stomaku. I da, upravo gingerol zaslužan je za onaj prepoznatljivo pikantni miris i okus đumbira.

Čaj od đumbira takođe smiruje kašalj i bolno grlo, a idealan je napitak pred spavanje jer djeluje umirujuće.

Uz gingerol, u ovoj aromatičnoj riznici nalaze se i shogaol te zingeron – spojevi koji djeluju na receptore u crijevima zadužene za mučninu. Zato šoljica čaja od đumbira često bude prva preporuka kada osjećate “da vam se želudac penje u grlo” ili kad jednostavno želite spriječiti nelagodu prije putovanja.

Domaći ili kupovni đumbir – što izabrati?

Dobra vijest je da ne možete pogriješiti. Domaći čaj od svježeg đumbira pruža jaču koncentraciju prirodnih spojeva, pa je idealan kada vam treba snažniji umirujući efekt. S druge strane, kvalitetni čajevi iz trgovine sjajna su opcija za one trenutke kad ste u žurbi ili nemate korijen pri ruci.

Važno je samo birati one koji sadrže isključivo đumbir i nemaju dodane šećere ili vještačke arome – što čišće, to bolje za vaš želudac.

Brže je nego što mislite:

Narežite 2,5–5 cm svježeg korijena đumbira na tanke kolutove.

Prelijte ih vrelom vodom.

Ostavite da odstoji 5–10 minuta, zavisno od jačine okusa koju volite.

Ako želite, dodajte malo meda, limuna, narandže, štapić cimeta ili listić mente – vaša šoljica može postati mali, funkcionalni velnes ritual.

Za većinu ljudi čaj od đumbira je potpuno siguran. Ali, ako ste trudni ili uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi ili insulin, preporuka je ne pretjerivati i posavjetovati se s doktorom.