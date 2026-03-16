Šta je PMDD i zašto je opasniji od PMS-a?

PMS je dugo bio izgovor za "to je samo faza, proći će", uz blagi osmijeh ili olako "sve žene prolaze kroz to".

Ali, za 5 do 8 odsto žena širom svijeta, stvarnost je mnogo ozbiljnija. PMDD, ili premenstrualni disforični poremećaj, nije običan PMS. Riječ je o stvarnom medicinskom i psihološkom stanju, priznatom od strane Svjetske zdravstvene organizacije i DSM-5 vodiča, koje utiče na mozak i emocije na potpuno intenzivan način.

Šta je PMDD?

PMDD je ekstremna reakcija mozga na normalne hormonske promjene tokom ciklusa. Iako su hormoni u granicama normale, mozak "preosjetljivo" reaguje na njihov pad nakon ovulacije.

Ova reakcija mijenja rad neurotransmitera, posebno serotonina – hormona sreće – i izaziva simptome koji liče na tešku depresiju, ali se javljaju isključivo u lutealnoj fazi, nedjelju do dvije prije menstruacije.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Da bi se postavila dijagnoza PMDD, žena obično mora imati najmanje 5 od sljedećih simptoma, koji nestaju sa početkom menstruacije:

Ekstremna razdražljivost ili bijes – osjećaj da možeš da "eksplodiraš" zbog najmanje sitnice.

Osjećaj bespomoćnosti ili depresije – ponekad praćen samokritikom ili ozbiljnijim mislima.

Intenzivna anksioznost ili panični napadi – stalni osjećaj da "nešto loše dolazi".

Gubitak interesovanja – stvari koje voliš (hobiji, prijatelji, posao) gube smisao.

"Mentalna magla" – teškoće u koncentraciji i osjećaj "zamagljenog" mozga.

Fizički simptomi – nadutost, bol u grudima, glavobolje, promjene apetita.

Zašto je PMDD mnogo više od PMS-a?

Razlika je u intenzitetu i funkcionalnosti. Dok PMS može biti neugodan, život ide dalje. Kod PMDD, dva ili tri dana prije menstruacije možeš biti toliko iscrpljena da ti je teško ustati iz kreveta, fokusirati se ili jednostavno funkcionisati. Studije pokazuju i veći rizik od suicidalnih misli u ovim danima – zato je prepoznavanje PMDD-a pitanje života i smrti.

Šta možeš da uradiš?

Jedan od problema je tzv. "medicinski gaslajting" – ljekari koji umanjuju simptome pričom "to su samo hormoni".

Vodi dnevnik simptoma bar dva ciklusa – bilježi kada počinju i prestaju psihološki simptomi.

Posjeti stručnjaka – ginekolog ili psihijatar koji poznaje poremećaj može preporučiti odgovarajući tretman.

Terapijske opcije

Dobra vijest: PMDD se može tretirati, ali ne postoji univerzalno rješenje. Opcije uključuju:

Antidepresivi (SSRI) – za razliku od klasične depresije, uzimaju se samo tokom dvije nedjelje prije menstruacije i djeluju brzo.

Hormonska kontracepcija – može stabilizovati hormonske oscilacije.

Promjene životnog stila – smanjenje kafe i alkohola, suplementi kalcijuma i magnezijuma, psihoterapija.

Ispravna ishrana – dijeta bogata složenim ugljenim hidratima i bez šećera pomaže stabilizaciji serotonina.

Ako ti svaka menstruacija "uzima" dvije nedjelje života i osjećaš da se mijenjaš u nekoga koga ne prepoznaješ – govori o tome. PMDD nije "tvoja krivica", niti "preosjetljivost". To je stvarna bolest, a prvi korak ka izlječenju je njeno prepoznavanje, prenosi B92.