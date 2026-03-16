Logo
Large banner

Šta je PMDD i zašto je opasniji od PMS-a?

Autor:

ATV

16.03.2026

13:59

Komentari:

0
Шта је ПМДД и зашто је опаснији од ПМС-а?

PMS je dugo bio izgovor za "to je samo faza, proći će", uz blagi osmijeh ili olako "sve žene prolaze kroz to".

Ali, za 5 do 8 odsto žena širom svijeta, stvarnost je mnogo ozbiljnija. PMDD, ili premenstrualni disforični poremećaj, nije običan PMS. Riječ je o stvarnom medicinskom i psihološkom stanju, priznatom od strane Svjetske zdravstvene organizacije i DSM-5 vodiča, koje utiče na mozak i emocije na potpuno intenzivan način.

Кугла

Šta je PMDD?

PMDD je ekstremna reakcija mozga na normalne hormonske promjene tokom ciklusa. Iako su hormoni u granicama normale, mozak "preosjetljivo" reaguje na njihov pad nakon ovulacije.

Ova reakcija mijenja rad neurotransmitera, posebno serotonina – hormona sreće – i izaziva simptome koji liče na tešku depresiju, ali se javljaju isključivo u lutealnoj fazi, nedjelju do dvije prije menstruacije.

Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Da bi se postavila dijagnoza PMDD, žena obično mora imati najmanje 5 od sljedećih simptoma, koji nestaju sa početkom menstruacije:

Ekstremna razdražljivost ili bijes – osjećaj da možeš da "eksplodiraš" zbog najmanje sitnice.

6390cf002efb5 Gorivo

Osjećaj bespomoćnosti ili depresije – ponekad praćen samokritikom ili ozbiljnijim mislima.

Intenzivna anksioznost ili panični napadi – stalni osjećaj da "nešto loše dolazi".

Gubitak interesovanja – stvari koje voliš (hobiji, prijatelji, posao) gube smisao.

"Mentalna magla" – teškoće u koncentraciji i osjećaj "zamagljenog" mozga.

Fizički simptomi – nadutost, bol u grudima, glavobolje, promjene apetita.

Zašto je PMDD mnogo više od PMS-a?

Razlika je u intenzitetu i funkcionalnosti. Dok PMS može biti neugodan, život ide dalje. Kod PMDD, dva ili tri dana prije menstruacije možeš biti toliko iscrpljena da ti je teško ustati iz kreveta, fokusirati se ili jednostavno funkcionisati. Studije pokazuju i veći rizik od suicidalnih misli u ovim danima – zato je prepoznavanje PMDD-a pitanje života i smrti.

Привођење у Требињу

Šta možeš da uradiš?

Jedan od problema je tzv. "medicinski gaslajting" – ljekari koji umanjuju simptome pričom "to su samo hormoni".

Vodi dnevnik simptoma bar dva ciklusa – bilježi kada počinju i prestaju psihološki simptomi.

Posjeti stručnjaka – ginekolog ili psihijatar koji poznaje poremećaj može preporučiti odgovarajući tretman.

Terapijske opcije

Dobra vijest: PMDD se može tretirati, ali ne postoji univerzalno rješenje. Opcije uključuju:

Antidepresivi (SSRI) – za razliku od klasične depresije, uzimaju se samo tokom dvije nedjelje prije menstruacije i djeluju brzo.

Hormonska kontracepcija – može stabilizovati hormonske oscilacije.

cow-krava-18092025

Promjene životnog stila – smanjenje kafe i alkohola, suplementi kalcijuma i magnezijuma, psihoterapija.

Ispravna ishrana – dijeta bogata složenim ugljenim hidratima i bez šećera pomaže stabilizaciji serotonina.

Ako ti svaka menstruacija "uzima" dvije nedjelje života i osjećaš da se mijenjaš u nekoga koga ne prepoznaješ – govori o tome. PMDD nije "tvoja krivica", niti "preosjetljivost". To je stvarna bolest, a prvi korak ka izlječenju je njeno prepoznavanje, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hormoni

polni hormoni

menstruacija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

15

04

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner