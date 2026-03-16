Sud u Moskvi izrekao kaznu od 35 miliona rubalja društvenoj mreži Telegram

Tanjug

16.03.2026

13:47

Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм
Društvena mreža Telegram je kažnjena sa 35 miliona rubalja zbog toga što nije uklonila sadržaj koji je zabranjen u Rusiji, preneli su danas ruski mediji.

Okružni sud u Moskvi proglasio je aplikaciju za razmenu poruka Telegram krivom zbog toga što nije uklonila sadržaj koji je zabranjen u Rusiji i izrekao je administrativnu kaznu u iznosu od 35 miliona rubalja (oko 370.000 evra), prenosi ruska agencija Interfaks.

U sudskoj presudi se navodi da je aplikacija Telegram kriva po pet tačaka optužnice zbog "neuklanjanja informacija ili internet stranica koje sadrže pozive na ekstremističke aktivnosti, materijale sa pornografskim slikama maloletnika i/ili oglase za regrutovanje maloletnika za učešće u pornografskim događajima".

Pres-služba Roskomnadzora (RKN) saopštila je 10. februara da Telegram, čije je poslovanje u Rusiji prvi put ograničeno u avgustu prošle godine i dalje ne poštuje rusko zakonodavstvo.

U saopštenju se navodi da će usluge ove društvene mreže biti dodatno ograničene "kako bi se osigurala usklađenost sa ruskim zakonodavstvom i obezbijedila zaštita građana".

Posljednjih godina, najveći internet servisi kao što su Gugl, Epl, Telegram, Fejsbuk, Tviter, TikTok i Fondacija Vikimedija, više puta su pozvani na odgovornost u Rusiji zbog toga što nisu uklanjali zabranjene sadržaje.

